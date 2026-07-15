Mercato ASSE : Un défenseur à 4M€, le profil parfait pour Cathro ?

‎L’ASSE accélère son mercato avec une nouvelle cible défensive qui pourrait parfaitement répondre aux exigences de Ian Cathro. Après cinq recrues déjà officialisées, les Verts explorent désormais une piste ambitieuse au Danemark, même si le dossier s’annonce loin d’être simple.

‎Mercato ASSE : Un latéral danois dans le viseur des Verts

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‎Le mercato de l’AS Saint-Étienne est loin d’être terminé. Selon les informations du média En Vert et contre Tous, les dirigeants stéphanois souhaitent désormais concentrer leurs efforts sur les couloirs défensifs ainsi que sur le milieu de terrain afin d’équilibrer un effectif largement remodelé depuis l’ouverture du marché des transferts.

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‎Le nom de Victor Bak apparaît parmi les options. Le latéral gauche danois de 22 ans, actuellement sous les couleurs de Midtjylland, présente un profil particulièrement apprécié. Capable d’apporter autant défensivement que offensivement, il correspond aux attentes du nouvel entraîneur Ian Cathro, qui souhaite disposer de joueurs capables d’imprimer un rythme élevé sur les côtés.

‎Un dossier qui s’annonce particulièrement complexe

‎L’intérêt de l’ASSE se heurte toutefois à plusieurs obstacles. Toujours d’après En Vert et contre Tous, Victor Bak est lié à Midtjylland par un contrat courant jusqu’en juin 2030. Une situation qui place naturellement le club danois en position de force dans les discussions. ‎À cela s’ajoute un aspect financier non négligeable.

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Transfermarkt estime actuellement la valeur du défenseur à environ 4 millions d’euros. Pour un club de Ligue 2, un tel investissement représenterait une opération importante, qui nécessiterait sans doute des négociations serrées ou une formule de transfert avantageuse.

‎Un choix qui pourrait changer le visage de l’équipe

‎Si cette piste venait à se concrétiser, l’ASSE ajouterait une nouvelle dimension à son secteur défensif. Victor Bak possède des qualités de percussion et de projection qui pourraient rapidement dynamiser le jeu stéphanois, un aspect recherché par Ian Cathro dans son projet.

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‎Le joueur bénéficie également d’une certaine reconnaissance au Danemark puisqu’il a déjà été appelé en sélection nationale, sans encore connaître sa première apparition officielle. Son potentiel reste donc important et laisse entrevoir une belle marge de progression.

‎Le pari qui mérite d’être tenté

‎À ce stade du mercato, cette cible apparaît cohérente avec la stratégie mise en place par les dirigeants stéphanois. Après les arrivées de Mamour Ndiaye, Sohaib Naïr, Aaron Csongvai, Jakob Breum et Thierno Ballo, le club cherche désormais davantage à compléter son effectif qu’à le révolutionner. ‎Le principal défi sera de convaincre Victor Bak qu’un passage par le Forez peut accélérer sa progression malgré la Ligue 2.

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Si les Verts parviennent à relever ce défi, ils réaliseraient sans doute l’un des coups les plus intéressants de leur été. Dans le cas contraire, ce dossier rappellera simplement qu’un bon profil attire rarement un seul prétendant, surtout lorsqu’il réunit jeunesse, potentiel et expérience du haut niveau.