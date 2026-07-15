Mercato PSG : Barcola bloque tout à Paris et fixe une date

‎Bradley Barcola a pris une décision capitale pour son avenir au PSG. Alors que son nom agite actuellement le mercato, il a choisi de repousser toute décision concernant son futur dans la capitale.

‎Barcola met le mercato au PSG entre parenthèses

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‎Le dossier Bradley Barcola ne connaîtra visiblement aucun rebondissement dans l’immédiat. Alors que les spéculations se multiplient autour de l’international français, le joueur a fixé une ligne de conduite très claire : aucune discussion concernant son avenir ne sera engagée avant la fin de la Coupe du monde.

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‎Cette position a été révélée par le journaliste de Canal+ Olivier Tallaron sur son compte X. « Pour Barcola, aucune discussion sur son avenir jusqu’à la fin de la Coupe du monde. C’est une demande du joueur qui n’a, pour l’instant, pas fait de demande de départ. Pour Paris, le joueur reste à 100 % », a-t-il confié. Une précision importante, qui refroidit les nombreuses rumeurs annonçant un départ imminent de l’ancien Lyonnais.

‎Mercato PSG : Liverpool reste attentif pour Barcola

‎Depuis plusieurs semaines, Liverpool surveille de très près la situation de Bradley Barcola. Comme l’a révélé Le10Sport, le club anglais apprécie énormément le profil de l’attaquant de 23 ans et pourrait passer à l’action si une véritable ouverture se présentait. ‎Pour autant, le PSG ne semble pas disposé à accélérer les discussions.

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Malgré l’absence d’accord sur une prolongation de contrat, les dirigeants parisiens considèrent toujours Barcola comme un élément majeur de leur projet sportif. De son côté, le principal intéressé a lui-même rappelé sa priorité lors d’une conférence de presse avec l’équipe de France : « Mon avenir au PSG ? Pour l’instant, je suis concentré sur la Coupe du monde. Ce qui va se passer après, je ne sais pas. »

‎Un dossier qui pourrait redessiner le mercato parisien

‎Cette attente volontaire pourrait avoir des conséquences importantes sur le recrutement du PSG. Tant que la situation de Bradley Barcola reste figée, le club de la capitale évite de prendre des décisions définitives sur son secteur offensif. ‎Le nom de Yan Diomandé circule déjà avec insistance pour renforcer l’effectif.

Olivier Tallaron a d’ailleurs apporté une mise à jour sur ce dossier : « Pour Diomandé, accord PSG-joueur OK. Paris veut faire preuve de patience dans ce dossier. Les discussions avec Leipzig sont permanentes et sont dans un process de timing normal. » Autrement dit, le club avance, mais sans précipitation.

‎Le choix de Barcola, une stratégie qui peut tout changer

‎À première vue, cette demande peut sembler surprenante dans un mercato où tout va très vite. Pourtant, elle traduit une volonté de protéger sa concentration au moment où l’équipe de France dispute une compétition majeure. Peu de joueurs acceptent aujourd’hui de mettre leur avenir entre parenthèses dans un contexte aussi médiatique. ‎Le PSG y trouve également son intérêt.

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En laissant son joueur vivre pleinement son rendez-vous international, le club évite de créer une agitation inutile autour d’un dossier qui pourrait prendre une tout autre dimension après le tournoi. Si Barcola avait pu réaliser une Coupe du monde de haut niveau, sa valeur marchande aurait pu encore grimper, tandis que Paris disposerait d’une position plus solide pour négocier, qu’il s’agisse d’une prolongation ou d’un éventuel transfert.