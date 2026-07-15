Mercato OM : Greenwood a tout orchestré pour quitter Marseille

‎L’OM et Mason Greenwood tournent une page importante de leur histoire commune. Derrière ce transfert vers Fenerbahçe, les coulisses révèlent un départ mûrement préparé par l’attaquant anglais, tandis que Marseille a finalement choisi d’accompagner sa décision.

Mercato OM : Greenwood-Marseille, une séparation préparée depuis plusieurs semaines

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‎Le départ de Mason Greenwood n’a rien d’un revirement de dernière minute. Annoncé avec insistance depuis plusieurs semaines, le transfert de l’ailier de 24 ans vers Fenerbahçe a été officialisé après un accord global estimé à 42 millions d’euros, bonus compris. L’information a d’abord été révélée par Fabrizio Romano, avant d’être confirmée par Le Phocéen.

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‎Pourtant, le dossier a longtemps semblé ouvert. L’AS Rome, l’Atlético de Madrid et même le club saoudien d’Al-Ahli se sont positionnés. Malgré ces sollicitations, Greenwood a privilégié la Turquie. Ce choix n’est pas le fruit du hasard, mais celui d’une stratégie construite avec son entourage, qui souhaitait mettre un terme à l’aventure marseillaise.

‎Les dessous d’une opération financière complexe

‎Sur le plan économique, l’OM ne récupérera pas l’intégralité du montant annoncé. Comme l’a expliqué Fabrizio Romano, Manchester United bénéficiait d’un pourcentage à la revente, une clause négociée lors du transfert du joueur vers Marseille à l’été 2024. ‎Selon Le Phocéen, les dirigeants olympiens devraient finalement percevoir près de 30 millions d’euros.

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Une somme appréciable dans le contexte financier actuel du club, même si elle ne représente pas la plus-value espérée. Entre la clause conservée par Manchester United et les conditions prévues au bénéfice de Greenwood, la marge de négociation de l’OM restait particulièrement limitée.

‎Greenwood a imposé son choix

‎Le véritable tournant du dossier réside dans la volonté du joueur. Toujours selon Le Phocéen, Mason Greenwood avait la possibilité de revoir certains paramètres de son contrat afin de poursuivre son aventure sur la Canebière. Il ne l’a pas fait.

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‎Le média marseillais affirme ainsi que « Mason Greenwood aurait pu décider d’en changer les conditions afin de prolonger son aventure à Marseille, mais a visiblement privilégié un départ et l’OM a donc répondu aux exigences de lui et son entourage. » Cette position a accéléré les discussions et convaincu les dirigeants olympiens de ne pas retenir un joueur déterminé à partir.

‎Un choix logique, mais un pari pour tout le monde

‎Sportivement, Marseille perd un élément offensif majeur. En deux saisons, Greenwood aura inscrit 48 buts et délivré 17 passes décisives toutes compétitions confondues, des statistiques qui témoignent de son influence dans le jeu olympien. ‎Pour autant, ce dossier rappelle une réalité du marché des transferts : lorsqu’un joueur souhaite quitter un club, il devient souvent difficile de s’y opposer durablement.

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L’OM sécurise une rentrée financière importante pour poursuivre son mercato et rééquilibrer ses comptes, tandis que Greenwood s’offre un nouveau défi avec Fenerbahçe. Reste désormais à savoir si les deux parties sortiront réellement gagnantes de cette séparation, qui marque l’un des dossiers les plus marquants du mercato marseillais.