Mercato Stade Rennais : Un redoutable buteur se rapproche de Rennes

Le Stade Rennais tente un coup de folie en Italie. Les dirigeants bretons ciblent désormais Jonathan David, l’actuel avant-centre de la Juventus Turin.

Mercato : Le Stade Rennais lorgne Jonathan David

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La direction du Stade Rennais négocie la signature d’un monstre en Italie pour ce mercato estival. Après avoir déjà multiplié les recrues, le club breton viserait désormais un renfort de tout autre calibre : Jonathan David. Un dossier XXL, mais aussi coûteux.

Selon les informations du journaliste italien Nicolò Schira, un club de Ligue 1 s’est récemment renseigné sur la situation de l’attaquant canadien durant ce mercato estival. Arrivé libre à la Juventus l’été dernier après la fin de son aventure au LOSC, Jonathan David ne ferait plus partie des plans de Luciano Spalletti.

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L’entraîneur turinois serait prêt à le laisser partir avant le début de la nouvelle saison. Reste à savoir quel club français est passé à l’action. Si Nicolò Schira n’a pas donné son nom, le compte X @jonathan35001 affirme qu’il s’agit bien du Stade Rennais.

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Le SRFC poursuit donc son mercato. Depuis l’ouverture de la fenêtre estivale, les Rouge et Noir ont déjà accueilli Adrien Thomasson, Issa Soumaré, Gonçalo Oliveira, Nicolas Lemaître, Eliezer Mayenda et Bryan Reynolds. L’arrivée de Jonathan David pourrait apporter de tonus à la ligne offensive.

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L’ancien buteur du LOSC reste une référence en Ligue 1. Son recrutement s’annonce néanmoins complexe. Estimé à 30 millions d’euros par Transfermarkt, l’international canadien va coûter cher, aussi bien pour son indemnité de transfert que pour son salaire. Rennes semble pourtant prêt à étudier cette opportunité. Si les conditions deviennent favorables, le club breton pourrait tenter de réaliser l’un des plus gros coups de ce mercato estival.