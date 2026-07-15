Mercato PSG : C’est terminé, un gros deal tombe à l’eau !  

Oubliez Ayyoub Bouaddi au PSG. Annoncé dans le viseur du club parisien, le jeune milieu de terrain du LOSC ne rejoindra pas la capitale cet été. La décision est désormais prise.

Mercato PSG : Ayyoub Bouaddi ne rejoindra pas Paris

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Longtemps associé au PSG, Ayyoub Bouaddi ne portera finalement pas le maillot parisien cet été. Malgré les nombreuses rumeurs et son excellente Coupe du monde avec le Maroc, le milieu du LOSC ne figure pas dans les priorités du champion d’Europe.

Le PSG vient d’ouvrir son mercato dans le sens des arrivées. Après les départs de Gonçalo Ramos et de Kang-in Lee, le club de la capitale a bouclé la signature de Lucas Digne. L’international français arrive d’Aston Villa contre un montant légèrement supérieur à 10 millions d’euros. Un premier renfort qui lance officiellement l’été parisien.

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Ces derniers mois, beaucoup imaginaient Ayyoub Bouaddi chez l’ogre parisien. Le jeune international marocain, brillant durant la Coupe du monde, attire plusieurs grandes écuries européennes. Manchester City suit son évolution de près. Le Paris SG, lui aussi, a souvent été présenté comme un prétendant sérieux.

Mais cette piste ne devrait pas se concrétiser. D’après les informations de Fabrice Hawkins, journaliste à RMC, le dossier Bouaddi est aujourd’hui quasiment fermé du côté parisien. Depuis la prolongation de Senny Mayulu, les dirigeants du PSG ne considèrent plus le recrutement d’un milieu de terrain comme une priorité.

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Le journaliste précise même que le joueur du LOSC n’a jamais été une piste concrète pour cet été aux yeux du club. L’avenir d’Ayyoub Bouaddi semble donc s’écrire loin de la Ligue 1. La Premier League apparaît désormais comme la destination la plus probable. Manchester City reste notamment très attentif à sa situation.