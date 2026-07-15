Mercato OM : Accord bouclé pour l’arrivée de ce buteur français ?  

L’OM veut s’offrir Martin Terrier pour animer son attaque, et son club allemand accepte de le vendre. C’est une bonne nouvelle pour le club phocéen.

Mercato OM : Martin Terrier attendu à Marseille cet été ?

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Le mercato phocéen s’accélère enfin. Pour acheter, l’OM doit d’abord dégraisser son effectif. C’est désormais chose faite pour deux joueurs. Mason Greenwood rejoint le Fenerbahçe. Hamed Traoré s’engage avec le Genoa.

Ces deux départs soulagent grandement les finances olympiennes. Stéphane Richard et Grégory Lorenzi réduisent ainsi la masse salariale tout en renflouant les caisses. Toutefois, le travail ne s’arrête pas là. D’autres départs sont attendus, notamment ceux d’Aubameyang ou d’Amine Gouiri, pour finaliser l’arrivée de nouveaux attaquants.

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C’est ici que la piste Martin Terrier prend tout son sens. L’ancien Rennais sort d’une saison moins solide en Allemagne, où il a manqué de temps de jeu. Selon les informations du média allemand Bild, le Bayer Leverkusen ne retiendra pas son joueur cet été.

Ce club de Bundesliga écoutera les offres pour l’ailier sous contrat jusqu’en 2030. Pour l’OM, l’opportunité est idéale. Le joueur de son côté souhaite revenir en France pour relancer sa carrière. L’ancien Lyonnais et Lillois voit d’un très bon œil un retour en Ligue 1. Le Stade Rennais garde aussi un œil sur son ancien joueur.

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Mais Marseille possède un argument de poids pour attirer le joueur. Bruno Genesio, le nouvel entraîneur marseillais, a déjà validé cette piste. Il connaît parfaitement le joueur pour l’avoir dirigé par le passé. À 29 ans, le natif d’Armentières pourrait être un renfort de poids pour le club phocéen. Sa valeur marchande est estimée à 8 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt. Un montant très abordable pour un joueur ayant déjà prouvé sa valeur en Ligue 1.