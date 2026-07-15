Mercato FC Nantes : Kita accélère, un top joueur dit oui pour signer  

Les dirigeants du FC Nantes dégotent un solide milieu de terrain en Ligue 1 pour ce mercato estival. Les négociations sont en cours.

Mercato FC Nantes : Kita fonce sur un milieu de terrain

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Le FC Nantes veut Vincent Marchetti. Les recruteurs nantais ciblent le milieu de terrain du Paris FC pour diriger leur entrejeu. Après avoir officialisé Wilitty Younoussa, Maxime Dupé, Lucas Perrin et Killian Corredor, les Canaris attendent de nouveaux cracks.

Le milieu doit être renforcé. Selon Ouest-France, les dirigeants nantais étudient la piste menant à Marchetti. Le joueur de 29 ans va parapher un bail de deux ans s’il pose ses valises en Loire-Atlantique. Le club accélère son recrutement de façon méthodique.

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Vincent Marchetti apporte de la bouteille. Actuellement lié au Paris FC pour encore une saison, le milieu corse possède une solide expérience professionnelle. Il a passé l’essentiel de sa carrière à l’AC Ajaccio, son club formateur, avant de rejoindre Paris en janvier 2024.

Le joueur sait évoluer en sentinelle devant la défense ou en relayeur. Récupérateur infatigable, il possède un volume de jeu impressionnant. Ce profil séduit le FC Nantes. Les Canaris cherchent à apporter de vivacité à leur milieu de terrain avec un tel joueur. Le transfert dépend maintenant du Paris FC.

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Nantes passera à l’action si le club parisien accepte de libérer son joueur. Les dirigeants nantais surveillent de près cette opportunité de marché. Pour eux, l’expérience de Marchetti s’avère nécessaire pour aborder une saison qui s’annonce difficile. Le joueur est chaud pour venir à la Beaujoire. Si les discussions aboutissent, l’ancien Ajaccien viendra sur les bords de l’Erdre cet été.