Mercato OL : Une cible en attaque répond cash à Lyon

Sollicité par l’OL pour renforcer l’attaque de l’équipe de Paulo Fonseca, Youssef Chermiti a répondu cash à l’intérêt du club rhodanien.

Mercato : L’OL fait une offre pour Youssef Chermiti, Glasgow dit non

La suite après cette publicité

Youssef Chermiti est la cible prioritaire de l’OL, en pointe de l’attaque. Le club rhodanien est passé à l’offensive en faisant une offre estimée à 18 millions d’euros, bonus compris, pour recruter l’avant-centre des Glasgow Rangers. Mais elle a été repoussée. Le club écossais exigerait une indemnité de 24 millions d’euros pour laisser filer son buteur.

Chermiti : « J’ai encore beaucoup à prouver avec les Rangers »

Pendant que les négociations semblent se poursuivre entre les deux clubs, pour probablement trouver un compromis, le Portugais a lâché sa réponse à l’Olympique Lyonnais. Il ne veut pas quitter Glasgow où son contrat va jusqu’au 30 juin 2029. Il se dit épanoui sportivement en Écosse et aussi sur le plan familial.

« Je suis vraiment heureux ici. J’aime Glasgow, j’aime le club et je pense que tout le monde m’aime bien. J’ai encore beaucoup à prouver ici. Ma famille est heureuse ici et c’est ce qui compte », a-t-il déclaré dans les médias écossais.

L’attaquant portugais n’est pas perturbé par l’intérêt de Lyon

Youssef Chermiti préfère laisser ses représentants gérer les questions liées à son avenir. Toutefois, il assure qu’il n’est nullement perturbé par la proposition de l’OL et les rumeurs du mercato estival le concernant.

« Ces rumeurs ne me dérangent pas. Je n’ai rien entendu de spécial, c’est juste du bruit extérieur. Je laisse ça à mes agents et ma famille. Je suis concentré sur ma saison avec les Rangers », a confié le joueur de 22 ans.

Lire aussi sur l’OL :

Mercato OL : Lyon tente de recruter un joueur de Stoke City

À voir

Coupe du Monde 2026 : L’Espagne donne une leçon technique à la France et file en finale

Mercato OL : Priorité de Lyon, Youssef Chermiti s’éloigne

Outre Lyon, Youssef Chermiti est sur les tablettes du FC Porto au Portugal, Galatasaray en Turquie et le PSV Eindhoven aux Pays-Bas. Selon Transfermarkt, il est valorisé à 15 millions d’euros.