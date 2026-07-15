Mercato : Ça chauffe entre le Stade Rennais et le Paris FC  

Lassine Sinayoko s’éloigne du Stade Rennais. Un autre club de Ligue 1 est sur le point de recruter le buteur.

Mercato : Le Paris FC veut doubler le Stade Rennais

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Le Paris FC veut asséner un coup au Stade Rennais cet été. Le club de la capitale s’attaque à Lassine Sinayoko, cible prioritaire du SRFC pour ce mercato estival. Le club parisien bouge les lignes pour arracher l’attaquant malien à l’AJ Auxerre. La bataille s’annonce rude.

À peine installé sur le banc parisien, le nouvel entraîneur Liam Rosenior veut des renforts offensifs. Le Paris FC a donc transmis une première proposition de 7 millions d’euros à l’AJ Auxerre. La réponse des dirigeants bourguignons a été cash : c’est un non catégorique. Pour laisser filer leur international de 26 ans, ils exigent désormais un chèque de 12 millions d’euros.

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Le joueur, de son côté, a fait son choix. Séduit par le projet du club de la capitale, Sinayoko demande à sa direction de faciliter son départ. L’attaquant avait prolongé son contrat jusqu’en 2027. Son but ? Éviter à son club formateur de le voir partir gratuitement.

Aujourd’hui, après avoir également suscité l’intérêt de clubs anglais, le Malien estime qu’il est temps de quitter le navire. Le ton monte d’un cran en Bourgogne. Lassine Sinayoko se sent profondément trahi par ses dirigeants. Lors de sa prolongation de contrat, l’attaquant avait obtenu un accord écrit, signé par le président auxerrois, lui garantissant un bon de sortie estival sous certaines conditions.

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Le problème ? L’AJA affirme aujourd’hui que ce document n’a aucune valeur juridique, alors même qu’une offre respectant les critères fixés est arrivée sur leur bureau. Excédé par ce revirement, le joueur a pris une décision radicale. Il a informé son entraîneur et ses partenaires qu’il refusait désormais de se présenter à l’entraînement. Le Paris FC est prêt à l’accueillir. Rennes pourrait rater ce coup.