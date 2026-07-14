Mercato OL : Priorité de Lyon, Youssef Chermiti s’éloigne !

Youssef Chermiti, le joueur pour qui l’OL a transmis une offre aux Glasgow Rangers aurait répondu à l’intérêt du club rhodanien.

Mercato : L’offre de l’OL pour Youssef Chermiti repoussée

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L’OL a choisi Youssef Chermiti pour se renforcer à un poste dégarni, depuis les départs d’Endrick et Roman Yaremchuk. Une offre colossale estimée à 18 millions d’euros, bonus compris, aurait été transmise par le club rhodanien aux Glasgow Rangers, pour l’avant-centre portugais.

Selon Foot Mercato, le club écossais a repoussé la proposition de Lyon, exigeant plus de 20 millions d’euros. L’information est confirmée par les médias écossais, qui évoquent une indemnité de transfert fixée à 24 millions d’euros pour lee joueur de 22 ans. Il est pourtant valorisé à 15 millions d’euros par Transfermarkt.

Mercato : Chermiti préfère rester à Glasgow

En plus de cette demande colossale pour l’Olympique Lyonnais, Youssef Chermiti ne serait pas enclin à rejoindre l’équipe de Paulo Fonseca cet été. Il préfère poursuivre l’aventure à Glasgow où il se sent épanoui, à en croire les informations en provenance de l’Ecosse.

Priorité du club rhodanien, l’International Espoirs portugais (8 sélections) est donc encore loin de Lyon. Il pourrait même ne pas être Lyonnais cet été, si les Rangers ne revoient pas leur exigence à la baisse.

Info de la presse écossaise :



Pour le moment, Youssef Chermiti 🇵🇹 n'envisage pas un départ lors du mercato et il souhaite rester en Écosse



Les Rangers 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 réclament 24 M💸 pour le laisser partir et son contrat court jusqu'en juin 2029 avec une valeur marchande estimée à 15… pic.twitter.com/V4opncpgZx — Ferveur Lyonnaise (@FerveurL) July 14, 2026

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Pour rappel, Youssef Chermiti a signé chez à Glasgow en septembre 2025, jusqu’à fin juin 2029. Il s’est imposé dans l’équipe en une seule saison. L’attaquant de pointe a marqué 15 buts et délivré 5 passes décisives en 41 matchs disputés, toutes compétitions confondues.