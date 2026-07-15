Mercato PSG : C’est confirmé, une offre XXL sur la table de Luis Campos  

Un grand ménage est en cours au PSG. Le club de la capitale vend ses joueurs indésirables, et l’économie du club s’en porte mieux.

Mercato PSG : 38 M€ sur la table pour Kolo Muani !

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Le dégraissage s’accélère de jour en jour au PSG. Gonçalo Ramos a déjà rejoint l’AC Milan. Ce transfert rapporte d’ores et déjà 74 M€ au PSG, hors bonus. Lee Kang-In va prendre la direction de l’Espagne. L’Atlético de Madrid l’attend. Le club espagnol est prêt à débourser près de 40 M€. Le supersub parisien va poser ses valises à Madrid.

Mais le champion de France ne compte pas s’arrêter là. Randal Kolo Muani, de retour d’un prêt moins convaincant à Tottenham, est lui aussi poussé vers la sortie. Le Paris SG se montre inflexible sur le prix de ses joueurs. Les dirigeants parisiens refusent de faire le moindre cadeau à la Juventus, coupable à leurs yeux d’avoir fait traîner les négociations durant tout l’été dernier.

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D’un côté, le joueur a déjà donné son accord à la Vieille Dame. De l’autre, Paris s’agace et ouvre grand la porte à la concurrence en Premier League et en Bundesliga. La première offre italienne (un prêt assorti d’une option d’achat obligatoire de 30 M€) a été rejetée. Paris en veut 50 M€.

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La Juventus refuse d’abandonner la partie. Selon les informations de TMW, le club piémontais va formuler une nouvelle proposition d’ici quelques jours. Il s’agit d’un prêt avec option d’achat. L’option devient obligatoire en cas de qualification européenne. Le montant du deal : 38 M€ (soit une augmentation de 8 M€ par rapport à la première offre). Le Borussia Dortmund, Crystal Palace et Aston Villa flairent aussi le coup.