Mercato OM : Lorenzi lâche une grosse info devant les médias

Nouveau directeur sportif de l’OM, Grégory Lorenzi a profité de sa première conférence de presse pour évoquer plusieurs dossiers brûlants. Il a livré une confidence sur le transfert de Mason Greenwood.

Mercato : Grégory Lorenzi le confirme, Greenwood voulait partir

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C’est désormais officiel ! Mason Greenwood et l’Olympique de Marseille ont mis un terme à leur collaboration. L’attaquant anglais s’est engagé en faveur de Fenerbahçe. Mais derrière ce transfert historique se cache une réalité humaine plus complexe.

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Mason Greenwood a été le propre instigateur de son départ de l’OM. Grégory Lorenzi a levé le voile sur cette affaire en conférence. Le nouveau directeur sportif marseillais confirme que le joueur avait très tôt exprimé son désir de s’en aller. « Mason voulait partir (…) Il avait une volonté de quitter le club le plus vite possible ».

Hors de question de retenir un joueur contre son gré

Son départ était murement réfléchi. Grégory Lorenzi a ainsi choisi de l’accompagner dans cette prise de décision. Car il était hors de question de retenir un joueur contre son gré. La direction de l’OM espérait toucher un gros chèque sur son départ. L’idée était de le vendre entre « 80 et 100 millions d’euros. Le marché a décidé qu’il ne les valait pas. »

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🎙️ Grégory Lorenzi fait le point sur le dossier Mason Greenwood la #TeamOM.



"Vous connaissez tous la complexité du dossier Greenwood à travers l'image que le joueur peut avoir. Il ne faut pas penser qu'il y avait beaucoup d'opportunités pour Mason.



Des discussions avaient été… pic.twitter.com/gaxK8q7by9 — Fabien (@Beye13) July 15, 2026

Mason Greenwood ne voulait plus « porter le maillot de l’OM ». Il a finalement été cédé à Fenerbahçe pour environ 42 millions d’euros. Ce qui fait de lui la plus grosse vente de l’histoire de l’OM. Même si 40% du montant sera versé à Manchester United.