Mercato OM : Bruno Genesio dévoile son plan à Marseille

Bruno Genesio a profité de sa première conférence de presse à l’OM pour abrder plusieurs sujets. Le technicien français a détaillé sa philosophie et sa méthode pour réussir à Marseille.

Mercato : Bruno Genesio heureux de rejoindre l’OM

La suite après cette publicité

Bruno Genesio a officiellement pris les commandes du banc de l’Olympique de Marseille. Sa nomination en remplacement de Habib Beye a surpris de nombreux supporters. Mais l’intéressé qualifie ce choix de « naturel ». Il a toujours été séduit par la ferveur qui caractérise ce club.

« Le choix de Marseille m’a paru complètement naturel (…) J’ai toujours dit que c’était un bonheur de jouer ici », a-t-il confié devant la presse. L’ancien entraîneur de Lyon, Rennes et Lille est déjà habitué à fouler la pelouse du Vélodrome en tant qu’adversaire. Il est dorénavant impatient de vivre cette atmosphère électrique depuis le banc de l’OM.

À voir

Mercato ASSE : Un top gardien de but renforce Saint-Etienne

Lire aussi : OM : Bruno Genesio tient ses belles surprises de l’été

Le nouvel entraîneur marseillais aborde ce défi marseillais avec sérénité. Il ne craint en rien la pression qui règne à Marseille. Bruno Genesio mise surtout sur la bienveillance et le calme. Car la gestion d’un vestiaire et d’un environnement aussi passionné nécessite de la mesure et de la clarté.

Des consignes fermes à son verstiaire

Bruno Genesio a un style et des idées de jeu bien précis à l’OM. Il privilégie les caractéristiques de son effectif plutôt que d’imposer un système rigide. Son ambition est de bâtir une équipe capable de presser haut tout en conservant sa discipline collective. L’objectif est bien sûr de se qualifier pour la Ligue des champions.

Lire la suite sur l’OM :

Mercato : L’OM dégote un redoutable ailier en Espagne

Mercato OM : Lorenzi lâche une grosse info devant les médias

À voir

Mercato PSG : C’est confirmé, une offre XXL sur la table de Luis Campos

Le nouvel entraîneur de l’OM insiste sur l’état d’esprit et le respect du maillot. Il exige un investissement total de ses joueurs. « Je suis convaincu qu’avec cet état d’esprit, les résultats suivront dans 90% des cas ». Son premier test aura lieu le 28 aout prochain, lors du choc Marseille-Strasbourg en ouverture de la première journée de Ligue 1.