Mercato ASSE : Un top gardien de but renforce Saint-Etienne

Alors que les prestations de Gautier Larsonneur ont été contestées, la saison dernière, l’ASSE a recruté un gardien de but de classe mondial cet été.

ASSE : Larsonneur contesté en fin de saison dernière

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La saison dernière de l’ASSE a été marquée par la colère de certains supporters du club, à l’encontre de Gautier Larsonneur. Ils en voulaient au gardien de but pour ses matchs complétement ratés dans le décisif sprint final, notamment contre Troyes (0-3) en avril.

Soutenu par Philippe Montanier, le portier de 29 ans était resté le numéro 1, malgré l’exploit de Brice Maubleu contre Rodez, lors du match de play-off 2.

Mamour Ndiaye arrive à la place de Brice Maubleu

Toutefois, un nouveau gardien de but, Mamour Ndiaye, a débarqué à Saint-Etienne cet été pour combler le départ de Maubleu. Il a été recruté à Sarpsborg 08 en Norvège où il était le numéro. Le portier de 20 ans a enchaîné 43 matchs en intégralité depuis fin mars 2025.

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Arrivée chez les Verts comme doublure de Gautier Larsonneur, il va apporter une vraie concurrence à ce dernier cette saison. « Mamour Ndiaye est un gardien jeune, qui a déjà acquis du temps de jeu dans un championnat de première division. Il arrive dans ce rôle de numéro deux, pour pousser Gautier Larsonneur vers le haut […] », a déclaré Loïc Perrin, Directeur Sportif du club stéphanois.

Saint-Etienne tient « un gardien de classe mondiale »

Réagissant au transfert de l’imposant gardien (1,96 m), Arby Camara, formateur du Sénégalais à l’Oslo Football Academy de Dakar, assure que l’ASSE tient l’un des meilleurs jeunes portiers. « Mamour est un très bon gardien, de classe mondiale. Il a des qualités indéniables pour atteigne le top niveau », a-t-il confié à Africafoot.

« Il l’a prouvé avec Oslo FA, avec les sélections U17, U20 et l’équipe nationale locale du Sénégal. Il a un gabarit imposant et a acquis une très belle formation, un gardien en nette progression. […]. Il possède tous les atouts pour être parmi les meilleurs gardiens du football français et africain. Il joue bien des pieds et est très technique », indique le technicien sénégalais.

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Selon ce dernier, l’ASSE a dégoté le futur Édouard Mendy (34 ans). Arby Camara est certain que Mamour Ndiaye est le successeur désigné de l’ancien gardien du Stade Rennais et de Chelsea, au sein de la sélection A du Sénégal.