Mercato ASSE : Une cinquième recrue signe à Saint-Etienne

L’ASSE tient sa cinquième recrue estivale. Il s’agit d’un milieu de terrain. Il est en provenance d’un championnat étranger, comme trois des quatre premières recrues.

ASSE Mercato : Áron Csongvai est Stéphanois

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L’ASSE s’offre Áron Csongvai, sa cinquième recrue, un mois, jour pour jour après l’ouverture officielle du mercato d’été. Il arrive de l’AIK Fotboll (Suède). Cependant, c’est un milieu de terrain international Hongrois (2 sélections). Il a signé un contrat de quatre saisons, ce mercredi, se liant ainsi aux Verts jusqu’au 30 juin 2030. Il portera le numéro 14 de l’équipe stéphanoise.

Áron Csongvai débarque en renfort à l’AS Saint-Etienne, à la suite de Sohaib Naïr, Jakob Breum, Mamour Ndiaye et Thierno Ballo. Après le championnat Hongrois qu’il a connu avec Újpest Football Club (2019-2023), puis Fehérvár Football Club (2023-2026), et le championnat suédois avec évidemment l’AIK (2025-2026), le joueur de 25 ans va découvrir le championnat français.

✍️ Un cinquième renfort estival pour les Verts !



International hongrois 🇭🇺, Áron Csongvai (25 ans) rejoint l'entrejeu stéphanois jusqu’en 2030 ! 💚 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) July 15, 2026

Csongvai : « Rejoindre l’ASSE, ce club formidable opportunité »

Áron Csongvai se réjouit de cette opportunité. « Rejoindre l’ASSE, ce club incroyable avec une telle histoire, est une formidable opportunité », a-t-il souligné, avant de déclarer : « J’arrive avec l’envie de m’adapter au plus vite à cet effectif et à ce championnat. Je pense être un joueur d’équipe qui souhaite rapidement créer des connexions sur le terrain et en dehors ».

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Selon Loïc Perrin, Directeur sportif de l’AS Saint-Etienne, « Áron est un profil de milieu défensif qui va apporter de la puissance, de l’impact dans ce secteur important ». Il apprécie également son état d’esprit : « C’est un joueur avec de la personnalité, une mentalité irréprochable et surtout un profil fiable capable d’enchaîner les rencontres ».