Mercato PSG : C’est fait, une pépite va quitter Paris, sa destination est connue  

Un jeune crack du PSG file vers la Croatie. Les négociations sont en bonne voie.

Mercato PSG : Direction la Croatie pour un Titi parisien

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Noah Nsoki fait ses valises. À 19 ans, cet ailier prometteur ne parvient pas à s’imposer au PSG, malgré une apparition rapide chez les professionnels. Sous contrat jusqu’en 2027, le jeune joueur envisage donc sérieusement de s’exiler cet été pour lancer sa carrière.

Ce mercredi, les médias croates s’accordent d’ailleurs sur sa future destination : le Dinamo Zagreb pousserait activement pour finaliser sa signature. Faut-il croire ces révélations ? Plusieurs sources indiquent que le deal est sur le point d’être conclu. Le jeune crack a la force dans les jambes et cherche un club pour avoir du temps de jeu.

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Pour Nsoki, ce transfert représente un tremplin parfait. Grappiller des minutes à Paris relève aujourd’hui de l’utopie. À l’inverse, le Dinamo Zagreb lui offre un cadre prestigieux, ce club disputant régulièrement les compétitions européennes.

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En coulisses, les négociations avancent. Mais rien n’est encore officiel. Noah Nsoki peut toujours espérer convaincre le staff parisien. Le PSG peut continuer à croire en son potentiel. Mais face aux rares places disponibles dans l’effectif professionnel, un transfert vers le Dinamo Zagreb apparaît aujourd’hui comme une option probable, et peut-être la meilleure pour lancer véritablement sa carrière.