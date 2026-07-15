Mercato OM : McCourt rappelle un ancien, la vérité éclate !

À la demande de Frank McCourt, Medhi Benatia continuerait de travailler en coulisse sur le mercato de l’OM. Mais la direction marseillaise vient de démentir cette information.

Mercato OM : Frank McCourt n’a confié aucune mission à Benatia

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Medhi Benatia a officiellement quitté l’Olympique de Marseille au terme de la saison. Il a cédé son poste de directeur sportif de l’OM à Grégory Lorenzi. Des bruits de couloir suggèrent cependant que l’ancien international marocain continuerait d’œuvrer en coulisse sur le mercato marseillais.

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Frank McCourt l’aurait sollicité afin de mobiliser son riche carnet d’adresses. Surtout que les deux hommes entretiennent des relations très étroites. Le propriétaire de l’OM était satisfait de son travail lors du dernier mercato. Il aurait ainsi mandaté Medhi Benatia dans le but d’accélérer la vente des joueurs cet été.

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Ces spéculations ont vite été balayées par Grégory Lorenzi en conférence de presse. Le nouveau patron de la cellule de recrutement de l’OM est catégorique. « Medhi Benatia n’a plus du tout de rôle à Marseille, il n’est plus sous contrat. » La collaboration entre les deux hommes s’est limitée simplement à une passation de charge. Lorenzi a pleine autorité sur la stratégie de recrutement à l’OM.