Mercato PSG : C’est OK, un milieu offensif va signer  

Les dirigeants du PSG sont sur le point de boucler un nouveau deal. Un international français va bientôt poser ses valises à Paris.

Mercato PSG : Maghnes Akliouche attendu à Paris

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Les dirigeants du PSG s’activent pour renforcer l’équipe de Luis Enrique. Après avoir bouclé le transfert de Lucas Digne (Aston Villa), le club parisien s’apprête à frapper un nouveau grand coup. Maghnes Akliouche, le milieu offensif de l’AS Monaco, est désormais tout proche de la capitale. Paris veut aller vite.

Le dossier Lucas Digne s’est réglé ces derniers jours. Dix ans après son départ, le latéral gauche s’apprête à retrouver le Parc des Princes. Mais le double champion d’Europe en titre ne compte pas s’arrêter là. Les dirigeants parisiens touchent au but pour une autre pépite tricolore présente elle aussi au Mondial : Maghnes Akliouche.

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En début de semaine, le compte X très bien informé @PSGInside_Actu a vendu la mèche : l’arrivée du crack monégasque est quasiment bouclée. L’accord contractuel existe déjà. Le joueur et le Paris SG se sont entendus il y a plusieurs jours sur un contrat de cinq ans, ce qui lierait l’international français au club jusqu’en juin 2031.

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Désormais, les deux clubs finalisent les derniers détails. Monaco réclame près de 50 millions d’euros pour libérer son joueur de 24 ans cet été. Un terrain d’entente financier est imminent entre Paris et le club de la Principauté. Le dénouement est proche. Ce sera un renfort de poids pour la saison à venir.