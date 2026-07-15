ASSE : Une excellente nouvelle annoncée pour le peuple vert

Passés tout près de la dissolution, les groupes supporters de l’ASSE ont reçu un message fort du préfet de la Loire. Il les invite au dialogue.

ASSE : Les MF91 et les GA92 échappent à la dissolution

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Les Magic Fans 91 et les Green Angels 92 étaient menacés de dissolution, la saison dernière, par le ministère de l’Intérieur. Ils ont été sauvés par l’avis défavorable de la Commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives.

En effet, le ministre Laurent Nunez s’est aligné sur le point de vue de la Commission, sachant que cet avis n’a pas force de décision. Les MF91 et les GA92 ont ainsi échappé au pire, même s’ils sont toujours dans le collimateur des autorités gouvernementales.

Le préfet veut renouer le dialogue avec les supporters de Saint-Etienne

Entretemps, le préfet de la Loire s’est engagé à renouer le dialogue, rompu depuis plusieurs saisons, avec les groupes d’ultras de l’AS Saint-Etienne. Dans un message confié au journal Le Progrès, il soutient qu’il est impératif d’échanger avec les supporters autour de la loi Ripost.

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« Dans le cadre de la loi Ripost, il y a un certain nombre de discussions qui sont en cours. Sanctions collectives, sanctions individuelles, etc. Donc moi, quand j’aurai le feu vert de mon ministre, j’irai discuter avec les supporters, évidemment. Et donc, cette relation triangulaire qui doit s’effectuer entre le préfet, le club et les associations supporters, il faut qu’elle s’organise », a expliqué François-Xavier Bieuville.

Bieuville : « Le préfet est un acteur de dialogue, ma porte n’est pas fermée »

Selon l’autorité ligérienne, c’est grâce au dialogue, aux échanges permanents avec les supporters que des solutions durables aux incidents et autres débordements pourront être trouvés. « Cela étant, on se dit des choses, on s’entend et on s’écoute. On arrive à faire des choses ensemble, tant mieux. Si on n’y arrive pas, on continue à essayer pour y arriver. Et le préfet est un acteur de dialogue. Je n’ai pas fermé la porte », a-t-il rassuré.

En poste à la Préfecture de la Loire depuis le 18 mai 2026, François-Xavier Bieuville est convaincu du rôle social du football dans une ville comme Saint-Etienne. Un sport qui rassemble autour d’une même cause, d’une même couleur, sans barrière sociale.

« Quelles sont les occasions de ferveur populaire où le vivre ensemble s’exprime ? Il y a le sport. C’est une ferveur populaire absolument incroyable qui s’exprime. On peut ne pas aimer le foot, mais c’est quand même une ferveur qu’on ne peut pas écarter », a -t-il souligné.

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Si le Pierrick Courbon, député NFP de la 1re circonscription de la Loire, est un fervent défenseur de peuple vert, le préfet François-Xavier se présente comme un interlocuteur incontournable pour les groupes de supporters stéphanois.