Mercato ASSE : Les 2 nouveaux renforts prioritaires de Cathro

‎‎L’ASSE accélère son mercato avec une stratégie déjà bien définie par Ian Cathro, bien décidé à remodeler son effectif avant le début de la saison. Après plusieurs arrivées et une vague de départs, le club du Forez concentre désormais ses efforts sur deux postes jugés essentiels.

‎Mercato ASSE : Un chantier qui avance à vive allure

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‎À Saint-Étienne, le mercato ne connaît aucun temps mort. Pendant que les Verts lançaient leur préparation estivale face à Biel-Bienne, les dirigeants poursuivaient un travail de fond entamé dès l’ouverture du marché des transferts. Le nouvel entraîneur Ian Cathro dispose déjà de plusieurs nouvelles recrues avec les signatures de Sohaib Naïr, Jakob Breum, Mamour Ndiaye et, tout récemment, de Thierno Ballo, dont l’arrivée a été officialisée après sa visite médicale.

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‎Cette dynamique répond à une volonté claire : reconstruire rapidement un groupe capable de répondre aux exigences du nouveau staff. Le club ne souhaite pas attendre les dernières semaines du mercato pour agir. Cette anticipation doit permettre aux nouveaux joueurs de s’intégrer plus facilement aux principes de jeu mis en place durant la préparation estivale.

‎Deux priorités qui dessinent le projet de Cathro

‎Malgré ces premiers renforts, le recrutement est loin d’être terminé. D’après les informations publiées par Evect, deux profils restent au sommet des priorités stéphanoises. Le premier concerne un attaquant capable d’évoluer à plusieurs postes offensifs. Une polyvalence devenue indispensable dans le football moderne afin d’offrir davantage de solutions tactiques au nouvel entraîneur.

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‎Le second chantier touche le milieu défensif. Le départ d’Abdoulaye Kanté oblige les Verts à renforcer cette zone stratégique avec un joueur plus technique, capable d’assurer la première relance tout en sécurisant l’équilibre de l’équipe. Les pistes Jonathan Varane et Aron Csongvai demeurent ainsi au cœur des réflexions du club, tandis que le dossier Killian Corredor ne représenterait plus une priorité à ce stade.

‎Des départs qui ouvrent encore de nouvelles portes

‎Le visage de l’effectif continue également d’évoluer dans le sens des départs. Florian Tardieu s’est engagé à Montpellier, Brice Maubleu a rejoint Pau, Dennis Appiah est libre, Jules Mouton a signé à Grenoble, tandis que Issiaka Touré poursuit sa progression avec Aubagne. D’autres joueurs disposent également d’un bon de sortie, preuve que le renouvellement de l’effectif est loin d’être terminé.

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‎Cette situation pourrait encore s’accélérer dans les prochaines semaines. Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili restent susceptibles d’attirer des offres importantes. Contrairement à l’été précédent, la direction stéphanoise semble prête à étudier certaines propositions si elles répondent aux attentes financières du club.

‎Le pari de Cathro peut-il relancer les Verts ?

‎Ian Cathro imprime déjà sa marque. Son recrutement ne vise pas seulement à remplacer les départs, mais à modifier en profondeur l’identité de l’équipe. La recherche de joueurs techniques, mobiles et capables d’occuper plusieurs fonctions traduit une volonté de rendre l’AS Saint-Etienne plus imprévisible et plus performante dans toutes les phases de jeu. ‎Cette stratégie paraît cohérente.

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En agissant tôt sur le marché et en ciblant précisément les besoins, les dirigeants offrent au nouvel entraîneur des conditions favorables pour construire un collectif solide. Reste désormais à transformer ces intentions en résultats sur le terrain. Une certitude demeure : comme l’indique Evect, le mercato stéphanois est encore loin d’avoir livré son dernier rebondissement.