ASSE : Pré-saison et début de la L2, les supporters hors-jeu

Les supporters de l’ASSE vivent un début de saison frustrant. Leur équipe s’entraîne à huis clos et va même jouer son premier match amical sans public.

ASSE : Un nouveau staff et de nouveaux joueurs à l’Etrat

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L’ASSE a démarré sa préparation estivale, le 1er juillet, avec un nouvel entraîneur, Ian Cathro. Le technicien écossais est arrivé avec son staff. Il est composé de Bryan Lazaro, David Le Moël et Eliaquim Mangala. Tous des anciens du GD Estoril de Praia au Portugal.

Maintenu en Ligue 2, le club a recruté de nouveaux joueurs : Sohaib Naïr, Jakob Breum, Mamour Ndiaye, Thierno Ballo et Áron Csongvai. De jeunes joueurs, notamment la pépite camerounaise David Mimbang, font également la préparation estivale avec l’équipe professionnelle.

Les supporters attendent de découvrir les nouveaux visages de l’AS Saint-Etienne

Toutefois, les supporters de l’AS Saint-Etienne n’ont toujours pas eu l’occasion de découvrir tous ces nouveaux visages. L’accès du Centre sportif Robert-Herbin leur est interdit, en raison des travaux à L’Etrat. Ian Cathro et son équipe s’entraînent donc à huis clos, depuis un peu plus de deux semaines.

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D’ailleurs, le peuple vert ne verra pas le premier match amical de l’ASSE, contre le Servette FC, le samedi 18 juillet à Genève. Il est prévu à huis clos également. En effet, les supporters stéphanois doivent patienter encore, avant de découvrir les recrues et le nouveau staff technique de leur équipe. Et ce ne sera pas cette semaine, car toutes les séances d’entraînement prévues sont fermées au public.

Les Kops nord et sud fermés pour le début de saison

Pour rappel, le début du championnat (Ligue 2) est fixé au 8 août 2026, soit dans trois semaines. Les fans des Verts auront sans doute l’opportunité de voir leur équipe, avant le coup d’envoi de la saison.

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Une saison qui démarrera par deux matchs de suspension à Geoffroy-Guichard, pour les abonnés des Kops Nord et Sud ! Ce sera lors de la réception de Clermont Foot (14 août) et Grenobe Foot (22 août).