Mercato OL : Fonseca tranche sur l’avenir de Malick Fofana

L’absence de Malick Fofana lors des trois premiers matchs amicaux de l’OL suscite des interrogations sur son avenir. Paulo Fonseca tente de dissiper la rumeur sur le départ du Belge.

OL : L’absence de Malick Fofana liée à sa condition physique ?

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Absent de l’équipe de l’OL lors de la victoire face à Mâcon (5-2), puis contre Saint-Gall (6-3), Malick Fofana a encore manqué le match de préparation estivale face au Servette FC (2-0), mercredi. Il a pourtant démarré la préparation estivale depuis le 30 juin, au Groupama l’OL Training Center.

Ces absences de l’ailier des Gones alimentent la rumeur selon laquelle il est préservé en vue de son éventuel transfert cet été. Paulo Fonseca soutient pourtant le contraire. Il indique le joueur de 21 ans à un souci physique. Par conséquent, il n’est pas encore opérationnel.

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« L’absence de Malick Fofana (mercredi) est uniquement liée à sa condition physique », a justifié l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais.

Mercato : Fonseca assure que le Belge sera à Lyon cette saison

Au sujet de l’avenir de l’international Belge (5 sélections) à Lyon, il a déclaré : « Je sais que beaucoup de personnes parlent de Malick. Il sera avec nous cette saison ».

Victime d’une grosse entorse à la cheville, en octobre 2025, et opéré ensuite, le jeune joueur avait fait trois brèves apparitions en fin de saison dernière. D’abord le 22 mars 2026, puis lors des 33e et 34e journées de Ligue 1, en mai 2026.

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Recruté en janvier 2024 à La Gantoise en Belgique, contre une indemnité de 19,5 millions d’euros hors bonus, Malick Fofana est valorisé à 30 millions d’euros par Transfermarkt. L’OL espère le transférer autour de ce montant, à deux ans de la fin de son contrat.