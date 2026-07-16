Mercato FC Nantes : Der Zakarian obtient un nouveau renfort  

Bonne nouvelle pour le FC Nantes. Le milieu de terrain Dehmaine Tabibou a repris le chemin des terrains et rassure le coach Michel Der Zakarian.

Mercato FC Nantes : Michel Der Zakarian récupère un renfort précieux

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Dehmaine Tabibou rechausse les crampons. Absent lors du premier test estival du FC Nantes, le jeune milieu de terrain a réintégré le groupe nantais ce mercredi. Une excellente nouvelle pour le staff technique à l’aube d’une saison intense en Ligue 2.

Le week-end dernier, le FC Nantes a largement dominé le FC Fleury (5-0). Tabibou, lui, a suivi la rencontre depuis les tribunes. Le staff médical avait préféré le ménager à cause d’une contracture aux quadriceps. Pas question de prendre le moindre risque en pleine préparation physique.

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Aujourd’hui, les voyants sont au vert. Comme le rapporte Tribune Nantaise, les dernières images du club montrent le joueur de 21 ans s’entraîner normalement. Il participe à l’intégralité des exercices collectifs sans gêne apparente. Sauf complication de dernière minute, le milieu de terrain devrait postuler à une place dans le groupe ce samedi à Theix, pour le deuxième match de préparation face au FC Lorient.

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Ce retour offre une solution de choix à Michel Der Zakarian. Les yeux sont rivés sur Tabibou. Il aura du temps de jeu et devra aider Nantes la saison prochaine. Sa force réside dans sa polyvalence. Il sait animer le jeu dans l’entrejeu. Sa vitesse et son profil permettent d’évoluer sur le flanc droit de l’attaque. Cette double casquette pourrait lui ouvrir les portes du onze de départ. Le jeune international Espoirs français a toutes les cartes en main pour devenir un rouage essentiel du collectif nantais la saison prochaine.