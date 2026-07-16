Mercato OM : Un attaquant à 0€ pour remplacer Aubameyang ?

La direction de l’OM travaille déjà sur la succession de Pierre-Emerick Aubameyang. Et un nom inattendu circule ces dernières heures à Marseille : celui de Lassine Sinayoko.

Mercato OM : Lassine Sinayoko pour remplacer Aubameyang ?

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L’Olympique de Marseille vient de perdre deux atouts offensifs. Mason Greenwood a rejoint Fenerbahçe. Tandis que Pierre-Emerick Aubameyang a lui aussi fait ses valises. L’attaquant gabonais ne fait pas partie du stage en Côte d’Ivoire. Il est en route le Deportivo La Corogne.

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Son départ acté oblige la direction de l’OM à vite trouver son successeur. Surtout que Bruno Genesio comptait sur son expérience pour la saison à venir. C’est dans cette quête que le nom de Lassine Sinayoko émerge. L’international malin sort d’une saison remarquée à l’AJ Auxerre où il a été auteur de 12 buts et 4 passes décisives. Ses performances ont alerté l’OM, indique Le But.

Un bras de fer engagé avec l’AJ Auxerre

D’autres clubs de Ligue, tels que le RC Lens et le Stade Rennais sont aussi à ses trousses. Même si le Paris FC en pole position pour sa signature. Le club parisien a d’ailleurs formulé une offre de 6,5 millions d’euros, en s’appuyant sur un accord garantissant le départ du joueur à ce prix.

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Lassine Sinayoko semble lui aussi très enclin à rejoindre la capitale. Mais voilà que l’AJA a rejeté cette proposition. Elle estimerait que l’engagement pris un plus tôt caduc. Ce refus provoque une rupture totale avec le joueur de 26 ans. Ce dernier, se sentant trahi, serait entré en clash avec sa direction.

Une rupture de contrat en vue

La source explique que Lassine Sinayoko refuse désormais de s’entraîner avec les Auxerrois. Son clan envisage même de contester la validité de sa prolongation de contrat. Il espère obtenir gain de cause devant les juridictions compétentes. Cette bataille juridique promet d’être décisive.

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Car si son contrat venait à être annulé par les instances, Lassine Sinayoko pourrait s’engager librement avec le club de son choix. L’AJA serait ainsi privé d’indemnités de transfert. Ses prétendants restent donc en embuscade sur ce dossier complexe.