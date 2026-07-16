Mercato Stade Rennais : C’est terminé, un goleador snobe Rennes !  

Le Paris FC double le Stade Rennais. Pablo Pagis, cible prioritaire des dirigeants rennais pour ce mercato estival, a finalement choisi le club de la capitale.

Mercato Stade Rennais : Pablo Pagis échappe à Rennes !

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L’OM, Lens, le Stade Rennais et l’OL le voulaient. Le Paris FC l’a fait. Courtisé par les plus grands clubs français, Pablo Pagis choisit finalement la capitale. L’ailier lorientais de 23 ans quitte la Bretagne, mais pas pour la destination attendue.

Alors que les rumeurs l’envoyaient chez les prétendants au podium, c’est le club parisien qui rafle la mise. Le quotidien L’Équipe confirme un accord total entre les deux clubs. Le joueur va s’engager pour cinq saisons. C’est un coup XXL que Paris à réalisé. Pour arracher la signature du buteur, les dirigeants parisiens n’ont pas hésité à lâcher une offre convaincante.

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Le montant du transfert s’élève à 15 millions d’euros fixes. À cette somme s’ajouteront 1,5 million d’euros de bonus divers, indexés notamment sur une future qualification européenne. Les statistiques du joueur justifient ce montant. Auteur de 10 buts et 4 passes décisives en Ligue 1 la saison dernière, le natif de Montbéliard sort d’un exercice plein avec Lorient.

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Marseille avait initié des contacts concrets. De leur côté, Lyon, Lens et Rennes poussaient fort depuis plusieurs mois pour le séduire. Mais le projet parisien a tout raflé. L’offre financière a convaincu le FC Lorient, et les garanties sportives ont séduit le joueur. Le nouvel entraîneur du Paris FC, Liam Rosenior va donc compter sur cette gâchette offensive pour la prochaine saison.