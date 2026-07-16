Dernière minute : Le PSG annonce une signature XXL en Chine

Quelques jours seulement après la prolongation de son contrat avec Nike pour un montant historique, le PSG annonce ce jeudi l’arrivée d’un autre partenaire majeur dans ses rangs. Explications.

Le PSG et BYD officialisent un partenariat pluriannuel

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Ce jeudi, le PSG a officialisé un nouveau partenariat. Après avoir renouvelé plusieurs partenariats ces derniers mois, le PSG a annoncé un nouveau partenariat avec l’entreprise chinoise BYD, leader mondial de véhicules à énergies nouvelles. Les deux parties sont liées par un contrat courant de trois ans, soit jusqu’en 2029.

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« Le Paris Saint-Germain et BYD, leader mondial des véhicules à énergies nouvelles, sont heureux d’annoncer la signature d’un nouveau partenariat jusqu’en juin 2029. Dans le cadre de cet accord de trois ans, BYD devient le Partenaire Automobile Officiel du Paris Saint-Germain », écrit le club de la capitale sur son site officiel.

« Au cours des trois prochaines saisons, ce partenariat s’incarnera à travers des campagnes internationales, des contenus exclusifs avec les équipes masculine et féminine du Paris Saint-Germain et des activations immersives proposées aux supporters Rouge & Bleu aux quatre coins du monde. BYD bénéficiera également d’une visibilité au sein de l’écosystème mondial du Paris Saint-Germain, tandis que des véhicules BYD et DENZA, la marque premium du Groupe, accompagneront le Club dans ses activités quotidiennes », détaille le PSG dans son communiqué.

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« Nous sommes ravis de nous associer au Paris Saint-Germain, un club devenu un symbole mondial d’excellence, d’ambition et d’innovation. Chez BYD, nous partageons cette même volonté d’innover et de créer des liens durables avec le public. Ce partenariat réunit deux marques internationales animées par une vision tournée vers l’avenir et par l’ambition d’offrir des expériences d’exception. Ensemble, nous avons hâte d’aller à la rencontre de millions de supporters à travers le monde tout en contribuant à promouvoir un avenir plus innovant et plus durable », a déclaré Stella Li, Executive Vice President de BYD.

De son côté, le Chief Revenue Officer du PSG, Richard Heaselgrave, s’est réjoui de ce nouveau partenariat. « Nous sommes très heureux d’accueillir BYD au sein de la famille Paris Saint-Germain. En tant que leader de son secteur, BYD incarne les valeurs d’innovation et d’excellence au cœur du projet du Club.

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Ce rapprochement entre nos deux marques ouvre de nouvelles perspectives pour proposer à nos supporters présents dans le monde entier des expériences créatives et uniques », a confié le collaborateur de Nasser Al-Khelaïfi.