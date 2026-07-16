Mercato PSG : Énième tentative de la Juve pour Kolo Muani !

La Juventus Turin ne lâche pas l’affaire pour Randal Kolo Muani. Déterminé à faire plier le PSG, le club italien s’apprête à lancer une nouvelle offensive pour l’attaquant de 27 ans.

Mercato PSG : Loïs Openda out, la Juve à fond sur Kolo Muani

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À la recherche d’un nouvel attaquant pour compenser le départ attendu de Loïs Openda cet été, la Juventus Turin semble résolument avoir jeté son dévolu sur Randal Kolo Muani. Ce jeudi, Fabrizio Romano rapporte sur les réseaux sociaux que les Bianconeri n’auraient pas encore dit leur dernier mot dans ce dossier et prépare une nouvelle offensive pour le transfert de l’international français cet été.

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« La Juventus poursuit les négociations avec le PSG concernant Randal Kolo Muani. Loïs Openda devrait quitter le club dans les prochaines semaines, la Juve ayant reçu des offres de clubs de Ligue 1 et de Premier League. Il est sur la liste des transferts », assure le spécialiste mercato. En proie à des difficultés financières, la Vieille Dame serait toutefois prête à consentir un effort financier pour se rapprocher des exigences du Paris SG.

Le Paris SG enfin d’accord avec la Juventus pour Kolo Muani

Après Fabrizio Romano, Gianluca Di Marzio confirme la nouvelle relance de la Juventus Turin pour tenter de faire craquer le Paris Saint-Germain pour Randal Kolo Muani. Le journaliste de Sky Sports Italia explique que les dirigeants turinois n’entendent pas augmenter leur mise de bas 35 millions d’euros, mais envisageraient d’inclure des variables et une clause de revente pour se rapprocher des 45 millions d’euros réclamés par leurs homologues parisiens.

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« La Juventus a préparé une nouvelle offre améliorée pour Kolo Muani : un montant de base de 35 millions d’euros assorti de bonus plus importants et d’un pourcentage sur le prix de revente, afin de se rapprocher au maximum des exigences du PSG. Parallèlement, les Bianconeri courtisent Pellegrino, car ils souhaitent recruter deux attaquants.

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L’offre faite à Parme repose sur un prêt à taux d’intérêt très élevé avec option d’achat, ce qui leur permet de sécuriser l’opération et de la finaliser après l’acquisition de Kolo Muani »indique Di Marzio. Suffisant pour arracher un accord au PSG pour Randal Kolo Muani ? Affaire à suivre…