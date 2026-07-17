Mercato ASSE : KSV scelle l’avenir de Kevin Pedro

Révélé la saison dernière à l’ASSE, Kevin Pedro a attiré l’attention sur lui. Mais son avenir semble bien scellé à son club formateur.

ASSE Mercato : Kevin Pedro visé par Lille, Rennes et Strasbourg

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Kevin Pedro fait partie des pépites de l’ASSE, issues du centre de formation du club. Lancé en Ligue 2 par Eirik Horneland la saison dernière, précisément le 8 novembre 2025, il s’est imposé dans l’équipe stéphanoise, sous les ordres de Philippe Montanier. Défenseur central de prédilection, il s’est affirmé au poste d’arrière latéral droit où il a été repositionné.

Le jeune joueur a bouclé la saison dernière avec 17 titularisations en 18 apparitions en championnat. Il a même marqué 2 buts contre le Red Star (2-0) et le FC Annecy (4-0). Grâce a ses performances avec l’AS Saint-Etienne, Kévin Pedro a séduit le LOSC, le Stade Rennais et le RC Strasbourg. Ces trois clubs de Ligue 1 ont coché son nom depuis l’hiver.

Saint-Etienne a verrouillé le départ du jeune défenseur

Pour arracher le joueur de 20 ans aux Verts, ils devront sortir le chéquier, car Kilmer Sports Ventures a verrouillé son départ. Seule une offre au-delà des attentes des responsables du groupe canadien pourrait faire bouger les lignes dans le Forez.

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Inscrit dans le nouveau projet stéphanois, il n’est pas sur le marché des transferts cet été. La pépite de l’ASSE n’est pas non plus encline à quitter son club formateur, alors qu’elle découvre juste le championnat professionnel.

« Contrairement à Zuriko Davitashvili et Lucas Stassin, Kevin Pedro n’a pas exprimé le souhait de quitter Saint-Étienne », confirme But Football Club.

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Pour rappel, le natif de Carcassonne (Aude) a rejoint l’Académie stéphanoise en 2021. Il a signé son premier contrat professionnel, le 16 janvier 2025. Lié aux Verts jusqu’en juin 2030, il est valorisé à 7 millions d’euros.