Mercato ASSE : Une signature imprévue imminente à Sainté

L’ASSE aurait bouclé une signature en interne en toute discrétion. Le contrat d’un jeune joueur, au coeur du projet de KSV, sera renforcé.

Mercato : KSV décide de blinder le contrat d’Eymard à l’ASSE

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Ayant échoué pour la montée en Ligue 1, l’ASSE va se renforcer cet été, pour encore jouer la remontée la saison prochaine. La direction stéphanoise a déjà changé d’entraîneur. Philippe Montanier est parti librement et il a été remplacé rapidement par Ian Cathro. Le nouveau coach dirigera son premier entraînement le 1er juillet, lors du démarrage de la préparation estivale.

Victime d’une fracture du tibia en avril 2026, Paul Eymard manquera à l’appel, lors de la reprise. En revanche, il ne partira pas du club ligérien cet été. Déjà lié à l’AS Saint-Etienne jusqu’en juin 2028, il va prolonger son contrat sur une longue durée, selon L’Équipe.

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Le jeune milieu de terrain, brièvement apparu en championnat, va prolonger sur la durée avec les Verts. 💎👀



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Paul Eymard convoité à l’étranger

En effet, le milieu de terrain de 18 ans est dans le viseur de plusieurs clubs. A l’étranger, l’Inter Milan le surveille depuis la saison dernière. Kilmer Sports Ventures a donc décidé de verrouiller son éventuel départ.

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Ayant signé son premier contrat professionnel en janvier 2026, Paul Eymard a fait 4 apparitions en Ligue 2 dans la deuxième moitié de la saison dernière. Ils avaient également disputé 3 matchs en coupe de France en fin d’année 2025. Malgré sa blessure et son indisponibilité, il bénéficie de la confiance du club.

L’AS Saint-Etienne veut valoriser ses pépites

L’international Français U19 est en effet au centre du projet de KSV. Lui et ses coéquipiers sortis de l’Académie stéphanoise : Kevin Pedro (20 ans), Nadir El Jamali (19 ans), Luan Gadegbeku (19 ans) ou encore Djylian N’Guessan (17 ans).

« Pour Kilmer Sports, c’est aussi une manière de montrer que le projet ne repose pas uniquement sur le mercato extérieur, mais également sur la valorisation des meilleurs talents issus du club », a commenté Peuple-Vert.

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Néanmoins, Djylian N’Guessan n’est pas enclin à prolonger son contrat qui expire en juin 2027. Sur les tablettes de l’Eintracht Francfort, mais aussi de Chelsea et du Borussia Dortmund, le jeune avant-centre a des envies d’ailleurs.