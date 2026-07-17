Mercato OM : Après Aubameyang, un autre cadre mis dehors

Le grand dégraissage se poursuit du côté de l’OM. Après Pierre-Emerick Aubameyang parti en Espagne, c’est autour de Geoffrey Kondogbia de trouver un nouveau point de chute.

Mercato OM : Après Aubameyang, Kondogbia invité à s’en aller

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Les mouvements s’enchainent à l’Olympique de Marseille. Après Mason Greenwood et Hamed Junior Traoré, c’est Pierre-Emerick Aubameyang qui a fait ses valises. L’attaquant gabonais n’a pas fait le voyage pour le stade en Côte d’Ivoire. Il est actuellement en Espagne afin de finaliser son transfert au Deportivo La Corogne.

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Ces départs permettent de soulager un peu les finances de l’OM. Et ce n’est pas terminé. Un autre gros salaire du vestiaire se rapproche de la sortie. Il est question de Geoffrey Kondogbia. L’international centrafricain percevrait un salaire d’environ à 450 000 euros bruts par mois. Ce qui fait du joueur de 33 ans le deuxième plus gros salaire de l’OM.

Peu de prétendants pour son départ

Ce niveau de rémunération est devenu insoutenable par la direction de l’OM. Cette dernière cherche activement une porte de sortie pour son milieu de terrain, indique le journaliste Fabien. Sauf que ce dossier est un véritable casse-tête. Geoffrey Kondogbia peine à attirer des prétendants. Plusieurs facteurs freinent les négociations.

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Son salaire imposant et des pépins physiques récurrents ont marqué ses dernières saisons. Sans parler de son contrat courant jusqu’en 2027. L’OM tentera de le céder avant la fin du mercato.