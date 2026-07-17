ASSE : Suite de la pré-saison, Cathro reçoit une bonne nouvelle

Absent depuis le début de la préparation estivale de l’ASSE, un polyvalent joueur a rejoint le groupe stéphanois. Une bonne nouvelle pour Ian Cathro.

ASSE : Un dégraissage en vue, après les arrivées

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Le groupe de l’ASSE a été renforcé, cet été, avec les arrivées de Sohaib Naïr, Jakob Breum, Mamour Ndiaye, Thierno Ballo et Aron Csongvai. D’autres renforts sont attendus par le nouvel entraineur Ian Cathro. Un avant-centre est recherché en priorité. Les arrivées pourraient également dépendre des départs.

En effet, un dégraissage est en vue chez les Verts. Des joueurs décevant la saison dernière sont poussés dehors. Ebenezer Annan et Igor Miladinovic sont concernés. Il y a également ceux qui disposent d’un bon de sortie, notamment Mickaël Nadé et Aïmen Moueffek.

Convoités par des clubs en Ligue 1 et à l’étranger, Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili sont potentiellement en instance de transfert. Mais uniquement au prix fixé par la Direction de l’AS Saint-Etienne. Ce tarif est estimé à 20 millions d’euros pour chacun des deux buteurs.

Ben Old est de retour à l’entraînement

En attendant les départs, c’est plutôt une arrivée qui est enregistrée au Centre Sportif Robert Herbin. Ben Old est de retour à l’entraînement, ce vendredi. Il a participé à la séance collective selon Peuple-vert. L’ailier, repositionné comme arrière latéral gauche, rentre maintenant de vacances parce qu’il a participé à la Coupe du monde 2026 avec la Nouvelle-Zélande.

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C’est une bonne nouvelle pour Ian Cathro qui voit son groupe s’étoffer, pour la suite de la préparation. Il ne manque plus qu’Augustine Boakye à l’appel à l’ASSE. Lui aussi était présent au Mondial avec la sélection du Ghana, éliminée en 16e de finale.