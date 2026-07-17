Mercato FC Nantes : Accord conclu, un crack a signé  

Le FC Nantes s’offre une nouvelle recrue. Cette fois, les Kita ont bouclé l’arrivée de Mathieu Cafaro.

Mercato FC Nantes : Mathieu Cafaro est Nantais

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C’est signé. Le FC Nantes frappe un joli coup sur le marché des transferts en s’offrant un renfort de poids. Libre de tout contrat après son départ du Paris FC, Mathieu Cafaro rejoint officiellement la Loire-Atlantique. Le milieu offensif de 29 ans a paraphé un contrat de deux saisons, auquel s’ajoute une année optionnelle.

La traditionnelle visite médicale, passée la veille avec succès, a définitivement validé l’opération. Les Canaris s’assurent les services d’un joueur d’expérience. Passé notamment par Reims, l’ASSE et le Standard de Liège, le milieu de terrain possède un CV solide. Ses statistiques sont convaincantes : 111 matchs en Ligue 1 et 79 apparitions en Ligue 2.

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Ce vécu s’annonce d’ailleurs important pour guider l’équipe vers son objectif principal, la remontée. Sa polyvalence technique lui permet de briller sur les ailes comme dans l’axe. Le coach Michel Der Zakarian récupère un joueur actif, travailleur et fin connaisseur des exigences du championnat.

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La direction du FC Nantes fouille un peu partout cet été. Avec cette signature, le club boucle déjà sa cinquième arrivée estivale. Cafaro emboîte le pas à Maxime Dupé, Wilitty Younoussa, Lucas Perrin et Killian Corredor. Les dirigeants nantais construisent patiemment un groupe compétitif. Les Canaris affichent désormais de sérieuses ambitions pour jouer les premiers rôles en Ligue 2.