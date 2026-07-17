PSG: Nasser Al-Khelaïfi répond pour la Présidence de la FIFA

Président du PSG depuis 2011 et membre influent auprès de l’UEFA, Nasser Al-Khelaïfi serait le choix de plusieurs fédérations européennes pour concurrencer Gianni Infantino en vue de la présidence de la FIFA en 2027. L’entourage du dirigeant qatari a commenté cette grosse rumeur.

PSG : L’UEFA pousse Nasser Al-Khelaïfi à défier Gianni Infantino

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Récemment, le média britannique talkSPORT a révélé qu’une partie de l’Europe s’active en coulisses pour déloger Gianni Infantino de la présidence de la FIFA. Alors que le président de l’UEFA, Aleksander Ceferin, ne serait pas chaud à l’idée de se mesurer à l’actuel patron de l’instance mondiale, plusieurs fédérations européennes pousseraient pour voir Nasser Al-Khelaïfi briguer le poste.

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Président du Paris Saint-Germain depuis l’avènement du Qatar en France, Al-Khelaïfi est devenu au fil des années l’une des personnalités les plus influentes du football européen et mondial. Ce qui laisse à penser à certaines personnes qu’il pourrait accepter d’aller encore plus haut, même si cela devrait l’obliger à quitter ses fonctions à la tête du club de la capitale française. Mais pour l’instant, une telle ambition ne semble pas trotter dans la tête du dirigeant de 52 ans.

« Aucune ambition, aucune intention »

Le média britannique explique que de nombreux interlocuteurs dans le monde du football considèrent le profil de Nasser Al-Klelaïfi comme un profil totalement « compatible » avec la présidence de la FIFA.

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Président de club, très implanté au sein de l’UEFA, proche des clubs avec le syndicat EFC et également présent dans la confédération asiatique, via le Qatar, son profil coche, sur le papier, de nombreuses cases pour briguer le plus haut poste à responsabilité du football mondial. Cependant, son entourage assure que se lancer en campagne pour conquérir la FIFA n’est pas la tendance actuellement du côté du patron des Rouge et Bleu.

« Tout ce tapage médiatique, sorti de nulle part, est ridicule : on balance des noms à tout-va. Nasser n’a absolument aucune ambition, aucune intention, aucun intérêt, et il continuera discrètement à soutenir toutes les institutions du football mondial et européen », a notamment confié un membre de l’entourage de l’ancien joueur de Tennis.

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Pour rappel, Gianni Infantino arrivera à la fin de son mandat à la tête de la FIFA en mars 2027 et il est déjà candidat à sa propre réélection.