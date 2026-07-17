Mercato Paris FC : Coup de tonnerre ! N’Golo Kanté arrive !

Le Paris FC est en train d’employer les grands moyens durant ce mercato estival. Bien décidé à nourrir ses ambitions et atteindre ses objectifs, le club de la capitale espère recruter N’Golo Kanté dans les jours à venir.

Mercato Paris FC : N’Golo Kanté est ouvert à l’idée de rejoindre le club

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« Il est petit, il est gentil, il a stoppé Léo Messi, mais on sait tous que c’est un tricheur N’Golo Kanté. N’Golo Kanté, la la la la la… » C’est avec ces paroles, sur l’air de la célèbre chanson de Joe Dassin « Les Champs-Élysées », qu’était fêté le chouchou des Français en 2018, après la victoire finale des Bleus en Coupe du monde. Aujourd’hui, selon le média turc Sözcü, il pourrait se rapprocher de la plus belle avenue du monde.

En effet, le Paris FC espère recruter N’Golo Kanté cet été pour venir renforcer son milieu de terrain et répondre aux attentes, celles d’un top 10 en Ligue 1, exigées par les fans, deux ans après leur retour dans l’élite. Âgé de 35 ans, le natif de Paris est ouvert à l’idée de rejoindre le club et pourrait ainsi retrouver la ville dans laquelle il a effectué ses premiers pas, avec et sans ballon.

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Même si Transfermarkt estime l’international français à 4 millions d’euros, d’après les premières rumeurs, le PFC devra débourser pas moins de 7 millions d’euros pour s’attacher ses services. Une somme qui pourrait s’expliquer par son contrat qui court jusqu’en juin 2028 avec son club actuel, le Fenerbahçe. Il avait rejoint la Turquie l’été dernier pour renouer avec le football européen, après un séjour de trois ans en Arabie saoudite

Une excellente pioche pour le PFC

Formé à l’US Boulogne, il a commencé sa carrière professionnelle assez tard, à 22 ans. N’Golo Kanté avait déjà été pisté par le club francilien l’été dernier. Malheureusement, aucun accord n’a été trouvé entre la direction parisienne et le joueur. Même si ce ne sont que des rumeurs qui circulent actuellement, cela montre l’énorme intérêt du club envers le milieu défensif.

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Un des joueurs les plus humbles, si ce n’est le plus humble que le football a connu, possède un fort taux de compatibilité avec le style de jeu du nouvel entraîneur, Liam Rosenior. L’expérience très riche de Kanté en Premier League avec Leicester et Chelsea entre 2015 et 2023 ferait de lui une excellente pioche pour le PFC.

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Double vainqueur deux fois de suite du championnat anglais avec les Foxes en 2016 et avec les Blues en 2017, l’ancien Caennais sait comment gagner. Son succès à la Coupe du monde 2018 avec l’équipe de France reste le plus probant de sa carrière. Les supporters parisiens s’imaginent donc déjà le voir fouler la pelouse du stade Jean-Bouin, encore faut-il que ce dossier aboutisse.