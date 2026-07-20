Coupe du Monde 2026 : L’Espagne sur le toit du monde

Ce dimanche 19 juillet 2026 est un jour historique pour les coéquipiers de Rodri, l’Espagne est devenue championne du monde pour la deuxième fois de son histoire en venant à bout d’une Argentine complètement asphyxiée (1-0 après prolongations). Au terme d’une finale à sens unique où la Roja aura affiché une supériorité écrasante sur tout les aspects du jeu, les hommes de Luis de la Fuente s’offrent un fantastique doublé Euro Coupe du monde. L’Espagne rejoint désormais la France et l’Uruguay avec les nations à deux étoiles.

Une domination totale mais une panne d’efficacité

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Dès le coup d’envoi, la finale a pris des allures de siège, la Roja a immédiatement confisqué le ballon, installant un siège méthodique autour de la surface argentine. Avec 65 % de possession de balle, l’Espagne a étalé des séquences de jeu extraordinaires orchestrer par un Rodri exceptionnel dans sa capacité à organiser le jeu de la Roja, faisant tourner la tête aux défenseurs de l’Albicéleste par des circuits de passes fluides, un pressing haut étouffant et une sérénité déconcertante dans les petits espaces.

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Pourtant, malgré ce contrôle absolu et un festival d’occasions franches, le tableau d’affichage est resté désespérément vierge durant le temps réglementaire. Entre imprécisions dans le dernier geste, parades décisives d’Emiliano Martinez et sauvetages des défenseurs argentins, la domination espagnole s’est heurtée à un manque d’efficacité frustrant. Mais contrairement à d’autres sélections qui auraient pu céder à la panique face au mur argentin, la Roja a conservé un calme olympien, sûre de son football et de sa supériorité technique.

Le coup de grâce de Ferran Torres au bout de la nuit

Il aura fallu attendre la deuxième mi-temps des prolongations pour voir la lumière poindre du côté espagnol. Alors que la fatigue commençait à alourdir les jambes et que le spectre de la séance des tirés au but se profilait, la délivrance est venue du banc de touche. À la 106e minute de jeu, sur une ultime accélération collective initiée dans l’axe, Ferran Torres a été servi à la perfection dans la surface de réparation.

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D’une frappe chirurgicale, l’attaquant espagnol a libéré tout un peuple en propulsant le ballon au fond des filets. Ce but assassin a récompensé la patience et la constance d’une équipe qui n’a jamais dévié de ses principes de jeu. Sur le banc espagnol comme dans les tribunes rouges du MetLife Stadium, l’explosion de joie a été à la hauteur de l’attente : l’Espagne tenait enfin son sacre mondial, venant couronner un tournoi parfait de bout en bout.

L’Argentine asphyxié et le regret de Messi

Le constat statistique de cette finale est tout simplement sans appel et témoigne de l’impuissance totale des tenants du titre. Annoncée comme une équipe capable d’imposer sa grinta et de se transcender dans les grands rendez-vous, l’Argentine n’a tout simplement pas existé dans ce match. Les hommes de Lionel Scaloni ont traversé les 120 minutes de jeu dans un rôle de figurants, incapables de ressortir proprement le ballon sous le pressing espagnol. L’indicateur le plus saisissant réside dans le secteur offensif de l’Albicéleste : zéro tir cadré en 120 minutes de jeu. Un chiffre irréel pour une finale de Coupe du monde.

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Complètement isolé et sevré de ballons, Lionel Messi ne s’offrira pas une deuxième Coupe du monde consécutive. Malgré cette immense désillusion, le capitaine argentin marque une nouvelle fois l’histoire : il rentre ce soir dans le cercle très fermé des joueurs ayant disputé trois finales de Coupe du monde (2014, 2022, 2026), égalant ainsi le légendaire latéral brésilien Cafu, qui était jusqu’alors le seul à avoir réalisé cet exploit (1994,1998,2002). En face, l’Espagne a pilonné la cage argentine avec pas moins de 12 tirs cadrés, obligeant la défense sud-américaine à colmater les brèches jusqu’à l’épuisement final.

Luis de la Fuente et l’Espagne dans le panthéon du football

En réalisant le doublé Euro 2024 – Coupe du monde 2026, Luis de la Fuente inscrit définitivement son nom aux côtés du légendaire Vicente Del Bosque. Le sélectionneur espagnol a su bâtir un groupe d’exception, alliant l’expérience de cadres mondiaux comme Rodri à la fougue insolente de prodiges comme Lamine Yamal.

Cette seconde étoile accrochée au maillot de la Roja vient récompenser le football le plus abouti de la planète. L’Espagne ne s’est pas contentée de gagner : elle a régné sur le monde en imposant son style, sa philosophie et une supériorité technique indiscutable et n’encaissant que 1 but dans cette compétition.