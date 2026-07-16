Angleterre : L’avenir de Thomas Tuchel est fixé !

Sous le feu des critiques depuis l’élimination de l’Angleterre face à l’Argentine (2-1), hier soir, en demi-finale du Mondial 2026, l’avenir de Thomas Tuchel est plus qu’incertain. Pourtant, sa fédération a rendu son verdict.

Angleterre : Thomas Tuchel incendié après l’élimination des Three Lions

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Au lendemain de la défaite de l’Angleterre face à l’Argentine (2-1), le responsable se nomme Thomas Tuchel, à écouter les Anglais et la presse. Ce qui lui est reproché, c’est son coaching manqué entre la 72e et la 83e minute. Le technicien allemand a fait sortir l’unique buteur côté Three Lions, Anthony Gordon, pour un défenseur. Puis, dix minutes plus tard, c’est Reece James et Declan Rice qui ont été remplacés par Dan Burn et Nico O’Reilly, deux joueurs défensifs.

Si ce coaching a eu lieu pour les Anglais, c’est parce qu’ils menaient d’un but à rien face aux Argentins, cinq minutes avant l’heure de jeu grâce au néo-barcelonais. Par peur, ou par aveu de faiblesse, il a reculé son bloc en jouant défensif pendant une demi-heure. Au final, l’Albiceleste, largement installée dans le camp de son adversaire, a poussé et a trouvé la faille grâce à Enzo Fernández (85e) puis Lautaro Martínez (90e +2) .

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Ce matin, l’ancien entraîneur du PSG s’est fait incendier de tous les côtés. Déjà très sévère envers ses joueurs, même dans les victoires, il a subi des reproches de la part de Jude Bellingham. De son côté, Harry Kane a questionné en zone mixte la stratégie trop défensive de son sélectionneur. Thomas Tuchel se retrouve donc en total incertitude concernant son avenir. Sa fédération a aussitôt pris les devants en communiquant sur le sujet.

Il sera à la tête de l’Angleterre pour l’Euro 2028 à domicile

Wayne Rooney a peut-être tenté de forcer le destin de Tuchel à la tête des Three Lions. L’ancien attaquant de Manchester United déclarait après le match à la BBC : « Les grands entraîneurs réagissent à ce qui se passe et ne reculent pas encore plus. Ce qu’ils font, c’est aller de l’avant et essayer de changer le tempo et le rythme du match. Je pense qu’il s’est trompé. »

Le message est clair : le vainqueur de la Ligue des champions 2021 avec Chelsea n’est pas un grand entraîneur. Pourtant, selon le Daily Mail, la Fédération anglaise a pris la décision de poursuivre avec Thomas Tuchel. Le principal intéressé à lui-même affirmé : « Je reste et continue en tant qu’entraîneur principal. J’ai un contrat ici jusqu’en juillet 2028, même si c’est difficile d’y penser maintenant. »

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Conclusion : il sera bien le sélectionneur de l’Angleterre pour l’Euro 2028 qui se tiendra à domicile en outre-Manche, avec une finale à Wembley, comme en 2021. Cette année-là, c’était Gareth Southgate à la tête des Three Lions, et le pays avait échoué en finale contre l’Italie. Si Tuchel conserve son poste pendant les deux prochaines années, il sait ce qu’il lui restera à faire, pour se faire pardonner !