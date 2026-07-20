Ballon d’Or 2026 : Qui pour succéder à Ousmane Dembélé ?

La Coupe du monde 2026 s’est achevée hier soir par le triomphe de l’Espagne, victorieuse de l’Argentine en finale (1-0). Maintenant que la compétition est terminée, l’heure est déjà aux spéculations autour du futur Ballon d’Or 2026, plus incertain que jamais.

Ballon d’Or 2026 : Critères, date, lieu… tout savoir sur la cérémonie

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Le rendez-vous tant attendu pour sacrer le meilleur joueur du monde est programmé le 26 octobre prochain, date officielle de la cérémonie du Ballon d’Or France Football 2026. Cette année sera particulière dans l’histoire du trophée, puisque pour la toute première fois, il ne se déroulera pas à Paris, le lieu habituel de l’événement depuis 1956, mais à Londres.

Pour ce qui est des critères, ils restent inchangés. Par ordre de priorité, les votants se baseront en premier, sur les performances individuelles et le caractère décisif et impressionnant, en deuxième, l’aspect collectif et les trophées remportés, et enfin, la classe et le fair-play. La remise du trophée sera à suivre en clair sur la chaîne L’Équipe. Alors qui succédera à Ousmane Dembélé ? Voici les prétendants.

Lionel Messi favori selon les bookmakers

Beaucoup ont arrêté de compter le nombre de Ballons d’Or remportés par Lionel Messi. Le natif de Rosario aura marqué de son empreinte l’histoire du football, aussi bien collectivement qu’individuellement. « La Pulga » serait, selon les bookmakers, le grandissime favori pour la récompense en octobre prochain. Sa saison en club est correcte, mais pas impressionnante, contrairement à sa Coupe du monde, malgré la défaite en finale.

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Recordman du trophée avec huit unités, il en viserait un neuvième, après le dernier en date en 2023. Hier, sur le plateau de L’Équipe du Soir, Johan Micoud déclarait : « Le Mondial a un impact énorme. S’il y avait un joueur qui avait explosé chez le champion du monde, tu dirais que c’est fini. Mais là, vu qu’il n’y a personne, tu le donnes à celui qui est finaliste et qui a impacté le Mondial (Messi). C’est réglé. »

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Il a l’aspect individuel et la classe. Peut-être moins le fair-play au vu de ses coéquipiers qui en sont venus aux mains avec certains Espagnols après le coup de sifflet final. Au niveau de ses trophées collectifs cette saison, sa page est vierge. Mais le nom de Lionel Messi suffit à lui seul pour récolter le nombre de votes nécessaire et empocher un potentiel neuvième Ballon d’Or.

Yamal, Ruiz et Rodri aussi dans la course

Comme le disait Johan Micoud, une Coupe du monde joue un rôle prépondérant dans la course au Ballon d’Or. Il est donc logique de penser que Yamal, Ruiz et Rodri en font partie. Le premier sort d’une saison très prolifique avec le FC Barcelone, avec un titre de Liga et une Supercoupe d’Espagne à la clé, mais son Mondial a été banal. Le prodige de 19 ans pourra surtout compter sur sa notoriété s’il veut se parer d’or à Londres.

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Le deuxième, Fabián Ruiz, remplit presque tous les critères. Son palmarès cette saison est légendaire. Champion d’Europe en club et champion du monde en sélection, il aura été une pièce maîtresse de l’entrejeu parisien et espagnol. En revanche, il se sera montré peu décisif sur l’exercice 25/26 avec le PSG à cause d’une blessure. Si individuellement ça peut lui coûter, il reste tout de même un candidat très crédible pour succéder à son ami Ousmane Dembélé.

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Quant au troisième, le milieu défensif de Manchester City a traversé une saison rythmée de hauts et de bas avec son club. Mais son Mondial étincelant lui permet d’entrer dans le débat. Élu meilleur joueur de la compétition, Rodri a connu la même distinction en 2024 grâce à son Euro taille patron. Il avait alors gagné le tournoi, puis, dans la foulée, avait été couronné Ballon d’Or. Peut-être que, deux ans plus tard, l’histoire va se répéter pour lui.

Kane ou Bellingham pour un sacre à domicile

Le Ballon d’Or France Football fêtera sa 70e édition à Londres, en hommage à Stanley Matthews, footballeur anglais vainqueur du tout premier trophée en 1956, il y a 70 ans. C’est une occasion rêvée pour Kane ou Bellingham, les deux superstars des Three Lions, de l’emporter à domicile. Mais ce ne sera pas une mince affaire, pour ne pas dire impossible.

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Pour Harry Kane, ses chances se sont arrêtées lors de la défaite de son équipe contre l’Argentine en demi-finale du Mondial 2026. Même s’il a été récompensé du titre de Soulier d’Or européen avec le Bayern et qu’il a remporté la Bundesliga, l’attaquant anglais ne s’avance plus comme un énorme prétendant depuis une semaine, bien qu’il reste logiquement en course.

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Jude Bellingham, lui, a fait l’inverse de son capitaine. Sa Coupe du monde est formidable, du début à la fin. Il a porté les Three Lions à bout de bras en inscrivant 7 buts et en répondant toujours présent dans les grands rendez-vous. Cependant, sa saison en club avec le Real Madrid est à l’image de leur maillot : blanche. Ainsi, la probabilité de voir un Anglais en or à Londres est aujourd’hui faible.

Mbappé et Olise liés à leurs homologues anglais

Tous les liait aux Anglais. La défaite cruelle en demi-finale du Mondial, leur opposition pour la petite finale et les conséquences de cette compétition sur leurs chances de remporter le Ballon d’Or. Kylian Mbappé et Michael Olise ont peut-être perdu gros. Le meneur de jeu du Bayern se retrouve dans le même cas de figure que son coéquipier Harry Kane.

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Sa Coupe du monde a déçu sur la fin lorsque le niveau des matchs s’est élevé. Il a tout de même conclu la compétition avec le record du nombre de passes décisives délivrées lors d’une même édition (7). Encore en course grâce à sa saison phénoménale en terre bavaroise, qui lui a valu le statut de meilleur passeur d’Europe, il part désormais d’un peu plus loin sur la grille.

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Son compatriote Kylian Mbappé, a réalisé la même saison (blanche) que son coéquipier Jude Bellingham à Madrid. Son tournoi mondial, lui, est bien plus réussi. Il a terminé Soulier d’Or (10 buts) pour la deuxième édition consécutive et il est devenu le meilleur buteur de l’histoire de la Coupe du monde (22 buts). Deux distinctions qui lui valent bien un statut de prétendant au Ballon d’Or.

Dembélé peut rêver d’un « back to back », Kvara n’est pas à exclure

Ce mois estival de Coupe du monde a totalement fait oublier les dix mois de compétition en club, et la campagne de Ligue des champions, jugée cruciale une année sur deux pour espérer soulever le Ballon d’Or. Remportée une deuxième fois de suite par le PSG, elle a de nouveau fait briller Ousmane Dembélé. Son tournoi mondial (6 buts et 2 passes décisives) sera aussi un argument en octobre prochain.

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Pourtant, le Ballon d’Or en titre serait déjà hors de course pour certains. On se demande comment est-ce possible après une saison si prolifique individuellement et collectivement ? Dembélé devrait automatiquement faire partie du top 3 des favoris. Il a ce caractère décisif et impressionnant, les trophées collectifs et cette classe qui depuis un an et demi l’habite. Lui aussi peut et doit rêver d’un « back to back ».

Son compère offensif parisien, Khvicha Kvaratskhelia, a été sans doute le premier joueur parmi tous ceux cités à comprendre qu’il ne l’aura pas, alors qu’il aurait dû l’être si la saison s’était arrêtée fin mai. Pénalisé par sa nation qui ne s’est pas qualifiée au Mondial 2026, « Kvaradona » ne reste pourtant pas à exclure, tant le Géorgien a été au-dessus de la mêlée sur la scène européenne.

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En résumé, ils seront une dizaine à prétendre au Ballon d’Or France Football 2026 le 26 octobre prochain, à Londres. Si, au fil des mois, des noms vont s’avancer plus que d’autres comme de réels candidats au trophée final, au moins, cette année, la récompense individuelle la plus prestigieuse du football offrira son lot de suspense.