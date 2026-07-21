Mercato ASSE :Une pépite signe à Saint-Etienne jusqu’en 2029

Promu dans le groupe professionnel de l’ASSE, lors de cette pré-saison, un jeune talent du centre de formation a décroché un premier contrat pro.

Mercato : Nathan Kasia Nkondo devient pro à l’ASSE

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L’ASSE poursuit la consolidation des contrats des joueurs talentueux et très prometteurs, sortis de son Académie. Après Medhy Lutin Zidée (attaquant, 18 ans), Noah Moulin (attaquant, 18 ans) et Axel Dodote (défenseur, 19 ans), c’est au tour de Nathan Kasia Nkondo de signer son premier contrat professionnel.

Selon les informations de Peuple-Vert, il s’est lié à son club formateur pour les trois prochaines années, jusqu’en juin 2029. Il ne manque plus que l’officialisation du club ligérien.

Une pépite de 17 ans très convoitées

À seulement 17 ans, la pépite stéphanoise attire déjà les convoitises grâce à ses performances remarquables avec l’équipe U19 et la Réserve de l’AS Saint-Etienne. Évidemment, il est surclassé dans cette catégorie, grâce à son talent. Alors qu’il arrivait à la fin de son contrat aspirant, le jeune arrière central a été sécurisé rapidement par Kilmer Sports Ventures.

Nathan Kasia Nkondo a également tapé dans l’œil d’Ian Cathro, le nouvel entraîneur des Verts. Il a donc entamé la préparation estivale dans le groupe professionnel et ses prestations sont satisfaisantes. « Le jeune défenseur a su répondre présent, gagnant en maturité et en régularité au fil des mois », confirme le média spécialisé.

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C’est donc sans surprise que la pépite des Verts figure dans le groupe d’Ian Cathro pour le déplacement de l’ASSE à Glasgow, en vue du match amical contre les Rangers, mercredi soir.