Mercato OL : Une porte de sortie trouvée pour un attaquant

L’OL a trouvé une porte de sortie pour un jeune talent de son équipe Réserve. Il est envoyé en Ligue 2 pour progresser et pour s’aguerrir.

Mercato : Daryll Benlahlou prêté au Montpellier HSC

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L’OL est certes à la recherche d’un attaquant pour remplacer Endrick, mais il ne donnera pas sa chance à Daryll Benlahlou. Le buteur de la Réserve du club rhodanien va poursuivre sa progression au Montpellier HSC en Ligue 2.

Il est prêté au club héraultais pour la saison 2026-2027, mais sans option d’achat. « L’Olympique Lyonnais souhaite une très bonne saison à Daryll », a officialisé le club de Michele Kang.

Daryll Benlahlou est prêté, sans option d’achat, à Montpellier jusqu’à la fin de l'exercice 2026/2027 🤝



Nous te souhaitons une excellente saison, Daryll 🔴🔵



Toutes les infos ⤵️ — Olympique Lyonnais (@OL) July 21, 2026

Le joueur de 19 ans sort d’une saison réussie avec l’équipe B de l’Olympique Lyonnais. Il a été auteur de 10 buts et 4 passes décisives en 24 matchs disputés.

Daryll Benlahlou avait signé son premier contrat professionnel à Lyon en mai dernier. Il reste donc lié à son club formateur jusqu’au 30 juin 2029.

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Notons que le natif de Givors est devenu international Espoirs algérien, en mars dernier, grâce à ses performances avec les équipes de jeunes de l’OL.