Mercato ASSE : Cathro fait des choix forts, déjà 4 victimes

Pour le déplacement en Ecosse, l’entraîneur de l’ASSE aurait écarté quatre joueurs, qui sont annoncés sur le départ, avec insistance, cet été.

ASSE : Nadé, Moueffek, Miladinovic et Annan écartés pour le déplacement à Glasgow ?

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L’ASSE se déplace à Glasgow en Écosse, après trois semaines de préparation estivale, à huis clos, au Centre sportif Robert- Herbin. Elle va disputer un match amical contre les Rangers, mercredi à 20h45 à l’Ibrox Stadium. Ian Cathro aurait écarté quatre joueurs de son effectif, avant le départ en Écosse.

Selon Peuple-Vert, Mickaël Nadé, Aïmen Moueffek, Igor Miladinovic et Ebenezer Annan ne seront pas du voyage. En effet, le nouvel entraîneur de l’AS Saint-Etienne commence à former une équipe resserrée, après les matchs amicaux-tests contre le FC Biel-Bienne (2-2) et le Servette FC (0-1).

Si les informations de la source se confirment, ce serait un message fort envoyé aux quatre joueurs, longtemps annoncés sur le départ par la rumeur du mercato d’été. Ils seraient ainsi poussés dehors ouvertement !

Bon de sortie pour Mickaël Nadé et Aïmen Moueffek

Formés à l’Académie du club stéphanois, Mickaël Nadé (27 ans) et Aïmen Moueffek (25 ans) ont passé respectivement 12 ans et 14 ans dans le Forez. Bien que sous contrat jusqu’en juin 2028, ils disposent chacun d’un bon de sortie pour aller voir ailleurs. En cas d’offres acceptables pour l’ASSE, le défenseur central et le milieu de terrain quitteront leur club formateur cet été.

Igor Miladinovic et Ebenezer Annan, des flops à 4,5 M€ !

Décevants lors des deux saisons sous le maillot stéphanois, Igor Miladinovic n’est pas parmi les priorités d’Ian Cathro. Idem pour Ebenezer Annan, transparent la saison dernière. Le milieu offensif a été recruté à 2,5 millions d’euros et le défenseur latéral gauche a coûté 2 millions d’euros, hors bonus. Mais ils n’ont pas réussi à justifier l’investissement consenti pour leur recrutement.

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