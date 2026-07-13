Mercato ASSE : C’est confirmé pour une pépite camerounaise

La présence d’un talent camerounais est confirmée au sein de l’équipe professionnelle de l’ASSE. Sa signature au club n’est pourtant pas encore actée.

David Mimbang joue ses premières minutes avec l’équipe de l’ASSE

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L’ASSE s’entraîne à huis clos au Centre sportif Robert-Herbin depuis le début de la préparation estivale, le 1er juillet. Sohaib Naïr, Jakob Breum, Mamour Ndiaye et Thierno Ballo sont les quatre recrues estivales officielles. Plusieurs jeunes joueurs de la Réserve sont également conviés à l’entrainement de l’équipe A par Ian Cathro.

Alexis Colombet, Axel Dodote, Nathan Kasia Nkondo, Jebryl Sarhaoui, Adam Baallal, Enzo Mayilla, Tom Teillol et Medhy Lutin Zidée ont pris part au match amical face au FC Biel-Bienne (2-2). Arrivé à Saint-Etienne en mars dernier, en provenance de l’Olympique Akbou d’Algérie, Oussama Benkou a aussi eu du temps de jeu face au club suisse.

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Cette rencontre amicale a confirmé la présence de David Mimbang au sein du groupe professionnel. Il est entré en jeu à la 80e minute, à la place de Jebryl Sahraoui.

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La pépite de 17 ans est en provenance de son pays natal. Elle est issue de l’École de Football Brasseries du Cameroun (EFBC). Il s’agit d’un talentueux et prometteur milieu de terrain. Son profil est comparé à celui de son compatriote Carlos Baleba (22 ans), ancien joueur de Lille (janvier 2022 – août 2023) et sociétaire de Brighton en Premier League.

International camerounais (16 sélections), le joueur des Seagulls est aussi sorti de la célèbre Académie camerounaise. Et il inspire son cadet. « Je regarde beaucoup de matchs européens, j’apprends des joueurs comme Rodri, Declan Rice et Carlos Baleba. J’essaie de m’inspirer d’eux pour progresser et devenir plus complet », a-t-il confié, dans des propos rapportés par Evect.

Premier contrat pro pour Mimbang en août

David Mimbang s’est fait remarquer lors de la CAN U17 en 2025. Les recruteurs de l’ASSE ont mis la main sur lui et il a été soumis à des tests à l’Etrat. Ayant confirmé son talent, sa qualité technique et son fort potentiel, il a intégré la Réserve. Comme prévu, il fait la préparation estivale avec l’équipe professionnelle, mais c’est plutôt avec l’équipe B qu’il devrait démarer la saison en National.

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Par ailleurs, l’Espoir Camerounais sera officiellement un joueur du club stéphanois, à ses 18 ans, le 15 août prochain. C’est à cette date qu’il devrait signer son premier contrat professionnel, à en croire le média spécialisé.