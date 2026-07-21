Mercato Stade Rennais : Ça chauffe entre Rennes et Marseille !  

Le Stade Rennais flashe sur l’un de ses anciens buteurs pour ce mercato estival. Marseille veut gâcher les plans des Rennais.

Mercato : Rude bataille entre le Stade Rennais et Marseille pour ce buteur

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Martin Terrier n’a pas quitté les radars de la Ligue 1. En manque de temps de jeu au Bayer Leverkusen, l’ailier de 29 ans suscite toujours autant d’intérêt. Le Stade Rennais pousse en coulisses. L’OM et le LOSC restent aussi attentifs.

Le Stade Rennais cherche un ailier gauche pour renforcer son effectif cet été. Parmi les pistes suivies, Martin Terrier conserve une place de choix. Le club breton n’a jamais réellement tourné la page avec son ancien joueur, auteur de ses meilleures performances sous le maillot rouge et noir.

L’insider Jonathan l’a d’ailleurs confirmé. Le nom de Terrier figure encore sur la liste des dirigeants rennais. « Des noms pour l’ailier gauche ? J’en ai donné comme Ben Seghir ou la rumeur Terrier ». Cette déclaration ravive la possibilité d’un retour au Roazhon Park, où l’attaquant avait explosé avant son départ vers le Bayer Leverkusen.

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Rennes n’avance toutefois pas seul. L’Olympique de Marseille surveille lui aussi la situation de Martin Terrier. Bruno Genesio apprécierait son profil pour renforcer le couloir gauche de son attaque. Les deux hommes se connaissent parfaitement. Ensemble, à Rennes, ils avaient construit une relation solide, avec à la clé les saisons les plus abouties de la carrière de Martin Terrier. Cette proximité pourrait peser si Marseille décide d’accélérer.

Le LOSC reste également un sérieux candidat. Le club nordiste cherche un joueur capable d’apporter de la vitesse, de la polyvalence et des buts. Ancien de la maison lilloise, Martin Terrier possède le profil recherché et son expérience en Ligue 1 continue de séduire les recruteurs.

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À 29 ans, le crack français pourrait privilégier un retour dans un championnat qu’il connaît parfaitement. Après une période compliquée en Allemagne, retrouver un statut de titulaire apparaît comme une priorité. Si le Bayer Leverkusen accepte finalement de le laisser partir, Rennes, l’OM et Lille devraient passer à l’offensive dans les prochaines semaines.