ASSE :Des surprises parmi les absents contre Glasgow Rangers

L’on note des absences surprises dans le groupe de l’ASSE, pour le match contre les Rangers à Glasgow, mercredi soir.

ASSE : Stassin, Davitashvili, Nadé, N’Guessan, Ndiaye… absents à Glasgow

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Le nouvel entraîneur de l’ASSE a dévoilé son groupe pour affronter les Glasgow Rangers en Écosse, en match amical à l’Ibrox Stadium, mercredi (20h45). Annoncées ce mardi matin, les absences de Mickaël Nadé, Aïmen Moueffek, Igor Miladinovic et Ebenezer Annan sont confirmées. Ils ne sont pas dans le groupe de 23 joueurs retenus par Ian Cathro.

Il y a également des surprises parmi les absents. Lucas Stassin, Zuriko Davitashvili et Djylian N’Guessan ne figurent pas dans le groupe. Les buteurs de l’AS Saint-Etienne et le jeune avant-centre ont certes démarré la préparation estivale, depuis le 1er juillet, mais ils sont en instance de transfert. Le deuxième s’est rapproché de l’Olympiakos (Grèce) ces dernières semaines.

La recrue estivale Mamour Ndiaye manque également à l’appel. Arrivé cet été en provenance de la Norvège, il est annoncé comme la doublure de Gautier Larsonneur. L eportier de 20 ans ne jouera donc pas le match contre les Rangers de Glasgow, après avoir manqué les précédents, face au FC Biel-Bienne (2-2) et au Servette FC (0-1).

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Il est fort probable que les joueurs en instance de transfert aient été préservés, en raison de l’imminence de leur départ de l’ASSE. Certains parmi les absents sont eux victimes des choix du nouveau coach.

Le groupe de l’ASSE contre les Glasgow Rangers :

Gardiens de but : Larsonneur, Colombet

Défenseurs : Bernaeur, Ferreira, Kasia Nkondo, Le Cardinal, Mouton, Naïr, Pedro, Stojkovic, Teillol

Milieu de terrain : Baallal, Ballo, Breum, Csongvai, Depalle, Gadegbeku

Attaquants : Cardona, Duffus, Lutin, Moulin, Reynaud, Toty