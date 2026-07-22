OM : Une nouvelle importante de pré-saison officialisée !

‎L’OM poursuit son installation progressive dans sa préparation estivale avec une nouvelle échéance désormais connue. Le club phocéen a officialisé une rencontre qui donnera encore des indications précieuses sur l’état de forme du groupe avant le grand retour à la compétition.

OM : Marseille ajoute un nouveau test à son calendrier

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‎L’OM a confirmé l’organisation d’un quatrième rendez-vous de préparation face à Nîmes, formation évoluant en National 1. Les Marseillais retrouveront les Crocodiles le jeudi 30 juillet à 18 heures, dans un cadre familier puisque la rencontre aura lieu à La Commanderie. Un choix qui permet au staff olympien de poursuivre son travail dans un environnement maîtrisé.

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‎Cette affiche servira de nouveau révélateur pour Bruno Genesio et son équipe. Après les premiers réglages estivaux, les joueurs marseillais auront l’occasion de continuer à améliorer leurs automatismes, avec une intensité qui doit progressivement monter. La pré-saison avance, et chaque minute disputée commence à compter.

‎Une situation stratégique pour l’OM

‎Cette rencontre face à Nîmes intervient dans une période où Marseille cherche encore son équilibre. La préparation n’est pas seulement une succession de matchs amicaux : elle représente un laboratoire grandeur nature pour tester les associations, les systèmes et la condition physique des joueurs.

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‎Selon les informations communiquées par le club, les supporters abonnés pourront suivre cette opposition en direct sur les chaînes officielles Twitch et YouTube de l’OM. Une solution numérique qui permettra aux fans éloignés de ne pas manquer les premiers enseignements de cette phase importante.

‎Ce que cela peut provoquer avant la reprise officielle

‎Ce duel contre Nîmes pourrait permettre à certains joueurs de gagner des points dans la hiérarchie. À quelques jours d’un rendez-vous attendu contre l’Athletic Bilbao au stade Vélodrome, chaque prestation peut influencer les choix du staff marseillais.

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‎Côté gardois, la présence de joueurs comme Oualid Orinel et Karim Tlili, anciens acteurs de la montée de Martigues en Ligue 2, ajoute également un intérêt particulier à cette opposition. Les Nîmois ne viendront certainement pas uniquement pour faire de la figuration.

‎Une nouvelle occasion de progresser

‎Cette annonce peut sembler secondaire au milieu de l’agitation du mercato, mais elle pourrait avoir son importance. Les matchs de préparation sont souvent trompeurs : parfois sans enjeu apparent, ils révèlent pourtant les premiers signes d’une équipe prête… ou encore en chantier.

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‎Pour Marseille, ce rendez-vous contre Nîmes représente une nouvelle marche vers les objectifs de la saison. Pas de trophée à soulever, pas de pression du classement, mais une obligation de progresser. Car dans une préparation estivale, le moindre détail peut finir par peser lourd.