PSG Mercato : Ibrahim Mbaye sort le grand jeu pour son futur

Désireux de quitter le PSG pour trouver du temps de jeu, Ibrahim Mbaye s’est offert les services de l’un des meilleurs agents du monde afin de lui trouver une destination de premier choix pour la suite de sa carrière.

PSG Mercato : Ibrahim Mbaye confie ses intérêts à Jorge Mendes

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Ce vendredi, Fabrizio Romano a confirmé les envies de départ d’Ibrahim Mbaye. Le journaliste italien rapporte que l’attaquant de 18 ans a désormais confié la gestion de ses intérêts au célèbre agent Jorge Mendes, qui travaille déjà en coulisses sur son transfert.

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« Selon mes informations, Jorge Mendes est en train de dessiner les plans pour le futur de ce jeune joueur très talentueux. Jorge Mendes a signé Ibrahima Mbaye en tant que nouveau client. C’est l’un des agents les plus puissants du monde et il pousse très fort pour trouver une solution pour Ibrahim Mbaye », rapporte le spécialiste mercato dans une vidéo publiée sur sa chaîne YouTube avant d’en rajouter une couche.

« Ce ne sera pas une mission difficile parce que de nombreux clubs sont intéressés. En Allemagne, il y a notamment le Borussia Dortmund, mais aussi en Premier League. Des clubs anglais arrivent pour Ibrahim Mbaye. Son intention est de partir. Il a le sentiment de devoir aller ailleurs pour jouer plus souvent et avoir un rôle important. Il aime le PSG, mais c’est très difficile de trouver une place à Paris », ajoute Fabrizio Romano. En France, des sources affirment que le natif de Trappes pourrait rejoindre les rangs d’un autre top club européen.

Manchester City débarque pour Ibrahim Mbaye

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2028, Ibrahim Mbaye n’est pas certain de poursuivre son aventure avec le PSG. D’après les révélations de Foot Mercato, l’ailier du Paris SG a la côte sur le marché, puisqu’une dizaine de clubs lui ferait la cour à travers l’Europe.

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Pressenti au Borussia Dortmund pour remplacer Karim Adeyemi, qui rejoint le FC Barcelone cet été, le jeune attaquant parisien serait aussi dans les plans de Manchester City. Séduits par le potentiel et le profil offensif d’Ibrahim Mbaye, les Citizens surveilleraient avec attention sa situation, même si aucune offre concrète n’a encore été formulée.

Avec le départ de Bernardo Silva, le nouveau manager du club anglais, Enzo Maresca, aimerait obtenir le renfort du protégé de Luis Enrique. De son côté, le PSG serait désormais ouvert à un départ de son numéro 49 et aurait fixé son prix à 50 millions d’euros.

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Reste à voir si Jorge Mendes parviendra à lui trouver un nouveau club prêt à payer ce montant pour le recruter lors de ce mercato estival.