Mercato PSG : Campos s’active pour un transfert à 150 M€

Le PSG pourrait réaliser le gros coup de son mercato avec un dossier très attendu : celui de Bradley Barcola. Alors que Luis Campos multiplie les réflexions sur les différentes pistes, Paris pourrait boucler la vente de son ailier à 150 millions d’euros.

‎Mercato PSG : Vers une vente record pour Bradley Barcola ?

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‎Bradley Barcola est devenu l’un des noms les plus convoités de ce mercato. À seulement 23 ans, l’international français a vu sa cote exploser après des prestations convaincantes lors de la Coupe du monde 2026. Son profil séduit plusieurs cadors européens, ce qui place le Paris Saint-Germain dans une position particulièrement favorable au moment de négocier. ‎

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Selon le journaliste Ekrem Konur, la direction parisienne aurait adopté une méthode bien précise afin de maximiser la valeur de son ailier. « Le PSG a informé les clubs de leur volonté de vendre Bradley Barcola, dans le but de créer un processus d’enchères compétitif. Barcelone, Bayern, City, Arsenal, Liverpool et United ont reçu des offres à partir de 70 M€ », explique-t-il. Cette déclaration laisse entendre que Luis Campos cherche avant tout à stimuler la concurrence entre les prétendants.

🚨#PSG PSG have informed clubs they want to sell Bradley Barcola, aiming to create a competitive bidding process.



📌 Barcelona, Bayern, City, Arsenal, Liverpool and United received offers starting at €70M.



💰 PSG will demand €150M to consider a sale, while publicly… https://t.co/cvnLDh5fTO pic.twitter.com/JTXRM2QoMu — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) July 20, 2026

‎Pourquoi le dossier prend une telle ampleur

‎En interne, la situation dépasse désormais le simple intérêt de quelques clubs. Malgré les discours rassurants tenus publiquement, les dirigeants parisiens auraient fixé un seuil extrêmement élevé avant d’envisager un départ de leur joueur. Le montant évoqué atteint environ 150 millions d’euros, preuve de l’importance accordée à Barcola.

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‎Toujours d’après Ekrem Konur, l’ancien Lyonnais souhaiterait bénéficier d’un rôle plus important dans son prochain projet sportif. Cette volonté d’obtenir davantage de temps de jeu pourrait rebattre les cartes. Face à une telle demande et à une valorisation aussi élevée, le Paris SG sait qu’il dispose d’un sérieux levier pour réaliser une vente historique si les conditions sont réunies.

‎Liverpool passe à l’offensive pour Barcola

‎Parmi les nombreuses formations citées, Liverpool apparaît aujourd’hui comme le candidat le plus déterminé. Les Reds apprécient depuis longtemps les qualités de percussion, la vitesse et la polyvalence offensive de Bradley Barcola. Son rendement avec l’équipe de France, lors de la Coupe du Monde, n’a fait que renforcer cette admiration.

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‎Le FC Barcelone, le Bayern Munich, Manchester City, Arsenal et Manchester United suivent également le dossier avec attention. Une telle concurrence pourrait rapidement faire grimper les enchères. Luis Campos observe donc l’évolution de la situation avec intérêt, conscient qu’une bataille entre plusieurs grandes écuries européennes pourrait faire exploser le prix du joueur.

‎150 M€ : le pari gagnant de Luis Campos ?

‎Si cette opération venait à se concrétiser, elle constituerait l’une des plus importantes ventes de l’histoire du Paris Saint-Germain. Encaisser près de 150 millions d’euros offrirait une marge de manœuvre considérable pour renforcer plusieurs secteurs de l’effectif, tout en poursuivant la politique de reconstruction engagée par le club parisien. ‎Pour autant, le choix est loin d’être évident.

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Bradley Barcola représente l’avenir du football français et possède encore une importante marge de progression. Paris devra donc arbitrer entre l’intérêt sportif d’un joueur capable de devenir un leader offensif et l’opportunité financière exceptionnelle évoquée par Ekrem Konur. Une certitude demeure : ce feuilleton a tout pour devenir l’un des dossiers les plus suivis de l’été.