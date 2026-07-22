Mercato : 17 buts, 12 passes… Il fait un appel du pied au PSG

‎Le PSG voit un jeune talent offensif russe manifester un intérêt clair pour une arrivée à Paris. Et ce, malgré une piste qui s’est refroidie ces dernières semaines. Auteur d’une saison remarquable, Aleksey Batrakov ne cache pas son attirance pour la capitale française et son rêve d’y poser ses valises.

‎Mercato PSG : Batrakov garde Paris dans un coin de sa tête

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‎Le PSG reste attentif aux opportunités du mercato et le nom d’Aleksey Batrakov continue d’alimenter les discussions. Le milieu offensif de 21 ans sort d’un exercice impressionnant avec 17 buts et 12 passes décisives en 35 rencontres. Des statistiques qui attirent forcément les regards, même au sein des grands clubs européens.

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‎Interrogé par le média russe Championat, le joueur du Lokomotiv Moscou a clairement ouvert la porte à une aventure parisienne. « Probablement, oui. Peut-être que Paris s’ouvrira alors à moi sous un autre jour », a-t-il expliqué, évoquant son envie de découvrir la vie dans la capitale.

‎Pourquoi cette envie parisienne prend de l’ampleur

‎Batrakov ne parle pas seulement de football. Récemment marié, l’international russe semble séduit par l’environnement parisien. Son passage dans la ville lumière lui a laissé une impression particulière, même s’il sait que visiter un endroit et y vivre sont deux expériences totalement différentes.

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‎« Venir quelques jours, flâner, c’est une chose, y vivre, c’est une autre. Mais j’aimerais bien », a-t-il confié à Championat. Une déclaration qui ressemble à un véritable appel du pied au Paris Saint-Germain, avec une pointe de romantisme.

‎Un dossier à suivre avec attention

‎L’intérêt de Batrakov pour Paris pourrait donner une nouvelle dimension à ce dossier mercato. Le joueur possède un profil créatif capable de séduire les recruteurs, mais la concurrence et les choix sportifs du PSG seront déterminants. ‎

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Le Russe a également évoqué ses relations avec les joueurs parisiens. « Nous ne nous connaissons même pas. Il ne me connaît peut-être même pas », a-t-il reconnu, parlant de Khvicha Kvaratskhelia. Il a aussi précisé être « pas très proche » de Matvey Safonov.

Un rêve parisien qui mérite peut-être d’être étudié

‎Le PSG a souvent misé sur des jeunes talents capables d’exploser au plus haut niveau. Batrakov représente cette catégorie de joueurs encore abordables, mais déjà décisifs. Ses chiffres parlent pour lui et son ambition aussi.

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‎Reste maintenant à savoir si cet appel sera entendu par les dirigeants parisiens. Dans le mercato, les rêves deviennent parfois des signatures… mais entre une envie de Paris et un contrat au Parc des Princes, il existe toujours un long chemin.