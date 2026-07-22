ASSE : Une décision tombe et déçoit déjà énormément !

‎‎L’ASSE s’apprête à vivre un rendez-vous important dans sa préparation estivale, mais une annonce autour de cette affiche a rapidement refroidi une partie des supporters. À quelques jours du duel face aux Rangers, une polémique inattendue vient troubler l’ambiance autour des Verts.

‎ASSE : Une annonce qui refroidit les attentes autour des Verts

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‎L’ASSE doit composer avec une petite tempête médiatique avant son prochain test face aux Rangers. Alors que les supporters espéraient suivre tranquillement cette rencontre amicale, ils ont découvert que la diffusion ne serait finalement pas accessible gratuitement.

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‎Le club écossais a choisi de réserver la retransmission de cette affiche à sa plateforme officielle. Les fans stéphanois devront donc passer par une offre payante pour ne rien manquer du rendez-vous. Une décision qui n’a pas vraiment déclenché une vague d’enthousiasme, loin de là.

‎Pourquoi cette nouvelle passe mal auprès du peuple vert

‎Cette situation provoque une certaine frustration chez les supporters de l’ASSE. Habitués à suivre les matchs de préparation sans forcément sortir leur portefeuille, plusieurs fans considèrent cette demande financière comme difficile à accepter pour une simple rencontre estivale.

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‎Selon les informations rapportées par BUT !, deux solutions sont proposées par la plateforme des Rangers : un accès ponctuel au match pour 6 livres sterling ou une formule complète à 24 livres. Des tarifs qui ont rapidement alimenté les discussions sur les réseaux sociaux.

🙄 Pour le match de préparation contre les Rangers, il semblerait qu'il faudra mettre une (sacrée) main au portefeuille pour pouvoir visionner le match, le match étant diffusé sur la plateforme vidéo des Rangers… pic.twitter.com/d6l1hVNkJa — La Mise Au Vert (@LaMiseAuVert_) July 20, 2026

‎Un test sportif majeur malgré la polémique

‎Au-delà de cette controverse, cette opposition face aux Rangers reste une étape importante pour l’AS Saint-Etienne. Ian Cathro aura l’occasion de mesurer l’évolution de son groupe face à une formation expérimentée et habituée aux grands rendez-vous européens.

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‎Cette rencontre doit permettre au staff stéphanois d’affiner ses choix avant le retour de la Ligue 2. Les supporters qui feront le choix de payer auront donc accès à un moment clé de la préparation, même si la manière dont cette diffusion est organisée laisse un goût amer.

‎Entre frustration logique et enjeu sportif

‎À l’heure où les clubs cherchent de nouvelles sources de revenus, la décision des Rangers peut se comprendre sur le plan économique. Mais pour les supporters, souvent premiers soutiens des équipes, la facture d’un match amical peut donner l’impression d’une distance qui s’installe.

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‎L’AS Saint-Etienne doit désormais transformer cette déception extérieure en énergie positive sur le terrain. Car finalement, ce sont les performances des Verts qui devront répondre aux interrogations, bien plus qu’une histoire de diffusion payante.