Mercato ASSE : Une signature officialisée avant Sohaib Naïr

Un deuxième jeune joueur a signé à l’ASSE officiellement, soit quelques jours après Medhy Lutin Zidée et avant l’officialisation de Sohaib Naïr.

Mercato : Noah Moulin signe à l’ASSE pour 3 ans

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L’ASSE continue de se renforcer en interne. Il y a une dizaine de jours, le club a offert un premier contrat professionnel à Medhy Lutin Zidée (18 ans). Il s’est engagé avec son club formateur jusqu’en juin 2029.

Ce lundi 29 juin 2026, le club ligérien officialise la signature de Noah Moulin, une autre pépite de la génération 2008. Il a également signé un premier contrat professionnel d’une durée de trois ans. L’attaquant de 18 ans est désormais lié aux Verts jusqu’en juin 2029.

Arrivée à l’AS Saint-Etienne en 2019, Noah Moulin se réjouit de franchir un palier au sein de son club formateur.

✍️ Enfant de la Loire et Vert de cœur, Noah Moulin devient professionnel !



L’attaquant au club depuis les U12 a paraphé son premier contrat avec l’ASSE ! 💚 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) June 29, 2026

« Je suis très heureux de signer ce premier contrat dans mon club de cœur. Je remercie toutes les personnes qui m’ont soutenu : ma famille, l’ensemble de mes proches et les éducateurs que j’ai pu croiser tout au long de ce parcours. Je veux désormais bien travailler pour pouvoir un jour évoluer avec l’équipe première », a-t-il déclaré.

Perrin : « On souhaitait récompenser Moulin pour son évolution »

La direction stéphanoise se félicite également du choix du talentueux joueur issu de son Académie. « On souhaitait récompenser Noah pour son évolution sur cette dernière année. C’est un joueur fin, élégant, très bon footballeur. Il a un très bon potentiel qu’il faut dorénavant qu’il développe. C’est également un garçon du coin et on ne peut qu’être heureux de le voir s’inscrire dans son club de formation et de cœur », a réagi Loïc Perrin, Directeur sportif de l’ASSE.

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Notons que la signature officielle de la première recrue estivale de l’ASSE, Sohaib Naïr, est attendue, en dehors des signatures internes.