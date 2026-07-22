Mercato OL : 3,5 M€, offensive de Lyon pour un international

L’OL serait passé à l’offensive pour recruter un joueur offensif, outre-Manche, avant son entrée en lice en Ligue des champions.

Mercato : L’OL propose 3,5 M€ pour Jun-ho Bae, Stoke City demande 6 M€

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Parallèlement à la recherche d’un avant-centre, en priorité, l’OL reste à l’affût des opportunités sur le marché des transferts. Son intérêt pour Jun-ho Bae de Stoke City se confirme. Selon les informations de Foot Mercato, le club rhodanien a transmis une première offre estimée à 3,5 millions d’euros.

Mais Stoke City en réclame plus pour le milieu offensif. Le club de Championship (D2 anglaise) attendrait une proposition proche de 6 millions d’euros, à en croire la source. L’international sud-coréen (3 sélections) est pourtant dans sa dernière année de contrat chez les Potters et il est valorisé à 4 millions d’euros.

Cet été, l’Olympique Lyonnais n’est pas enclin à sortir le chéquier. Il négocie donc des transferts à moindre coût. Outre Mads Bistrup, qui a été acheté à 10,5 millions d’euros, Julien Duranville (5 millions d’euros), Noham Kamara (4,1 millions d’euros) et Mohamed Ouédraogo (2,2 millions d’euros) sont enrôlés à des prix sur mesure. Quant à Kaïl Boudache, il a été recruté à l’OGC Nice sans indemnité de transfert.

Jun-ho Bae, un crack des Potters

En effet, Jun-ho Bae est un cadre de l’équipe de Stoke. La saison dernière, il a été titulaire à 32 reprises lors des 42 matchs disputés en 44 journées de championnat. Cependant, il avait été moins décisif, avec seulement 2 buts inscrits et 3 passes décisives.

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